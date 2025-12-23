FİNANS

Asgari ücret belli oluyor! Toplantı 18.00'de: 2026 asgari ücrette sona gelindi

Asgari ücret belli oluyor mu? Milyonların merakla beklediği 2026 asgari ücret rakamının belirlenmesi sürecinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı bugün saat 18.00'de gerçekleşecek. Kritik toplantıyla beraber yeni asgari ücret için milyonlar açıklanacak rakama kilitlendi. Yeni asgari ücretin bugün belirlenmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? İşte son dakika asgari ücret gelişmeleri…

Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Yeni asgari ücret ne kadar 2026? Asgari ücret rakamının belirlenmesi sürecinde kritik toplantı bugün gerçekleşecek. İlk toplantısını 12 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 18 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 18.00'de gerçekleştireceği duyuruldu. İkinci toplantısında ekonomik veri ve raporları masaya yatıran komisyonun, yeni asgari ücreti hükümet ve işveren kesimini temsil eden üyelerin oylarıyla bugünkü toplantıda belirlemesi bekleniyor.

2026 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR MU?

Asgari ücret belli oluyor! Toplantı 18.00 de: 2026 asgari ücrette sona gelindi 1

Bu yıl asgari ücret gündemi, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üye yapısına yönelik itirazıyla öne çıkmıştı. TÜRK-İŞ ilk iki toplantıya katılmamıştı. İkinci toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı konfederasyon genel merkezlerinde ziyaret etmiş, sonrasında, devam etmekte olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılan Bakan Işıkhan'ın konfederasyon genel başkanları ile yaptığı görüşmeler sırasında dile getirilen hususları komisyona ilettiği açıklanmıştı. İlk iki toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ'in bu toplantıya da katılmaması bekleniyor.

Asgari ücret belli oluyor! Toplantı 18.00 de: 2026 asgari ücrette sona gelindi 2

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2025 yılında bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücret belli oluyor! Toplantı 18.00 de: 2026 asgari ücrette sona gelindi 3

Asgari ücret sürecinde masada herhangi bir rakam telaffuz edilmezken gündemde olası zam ihtimalleri için pek çok rakam konuşulmuştu. Şimdi milyonlar komisyonun kritik 3. toplantısına ve açıklanması beklenen 2026 asgari ücret rakamına kilitlendi. Asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiriyor.

