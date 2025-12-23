FİNANS

Asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı tarihi belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu için 3. toplantı tarihi belli oldu. TÜRK-İŞ'in masaya oturmadığı TİSK'in ve hükümetin bulunduğu masada milyonlarca asgari ücretli için 2026'nın zam oranı belli olacak. Milyonlarca çalışanın takip ettiği görüşmeler sonucunda 2026'nın zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki 3. toplantı ne zaman olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret görüşmelerinde üçüncü toplantı tarihi belli oldu!
Ezgi Sivritepe

Asgari ücretli için Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez bir araya gelecek. İlk iki toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ'in gölgesinde geçen asgari ücret görüşmelerinde artık sona yaklaşıldı. İkinci toplantı öncesi TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e ziyaretleri ile dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıya işçinin taleplerini getirmişti.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki 2. toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşılmıştı.
"ÖNEMLİ BİR EKSİKLİK DEĞİL"

Bakan Işıkhan ikinci toplantı öncesi gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, "Özellikle şunun altını çizmek istiyorum, masada bir kişinin olmaması çok önemli bir eksiklik değil, görüşlerini aldık" sözlerini kullanmıştı.

İlk iki toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ'in üçüncü toplantıda da aynı tutumu sergilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz Perşembe gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından üçüncü toplantının da tarihi belli oldu.
ÜÇÜNCÜ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte artık son aşamaya gelindi.** Üçüncü toplantı için bugün saat 18.00'da bir araya gelecek. Komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak. Bugün yapılacak toplantıda 2026 asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ DAVET EDİLMEDİ!

Bugün saat 18.00'de gerçekleştirilecek toplantıya ise TÜRK-İŞ'in davet edilmediği öğrenildi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
