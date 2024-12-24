Asgari ücret belli oluyor! Toplantı kararı sonrası hemen canlı yayına bağlandı: En düşük ve en yüksek asgari ücret ihtimalini duyurdu

2025 asgari ücretinin belli olmasına dakikalar kaldı. Aylardır süren tartışma yerini artık son söze bırakacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu zamana kadar 3 kez toplandı ancak hiç rakam konuşmadı. Bugün hem işverenin hem de hükümet kanadından açıklama bekleniyor. 4. kez sürpriz bir şekilde akşam toplanma kararı alan komisyon uzmanlara da hareketli dakikalar yaşattı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan ilk tahmin geldi.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ DUYURMUŞTU

Bu zamana kadar kimi uzmanlar yüzde 25 kimi uzmanlar yüzde 35 aralığını verdi. Herkes kendi tahminini açıklarken TÜRK-İŞ 29 bin 538 lira ile el yükseltti. Herkes şimdi asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor.

Asgari ücretle ilgili SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın CNN Türk'teki açıklamaları şu şekilde;

Bu toplantıda hem işçi hem işveren toplanacak. İşçi kesiminin rakamı üzerinden masaya oturulacak. Kabine toplantısında asgari ücretin ele alındığını tahmin ediyorum. Toplantının ardından bugün açıklanma ihtimali de var yarın veya ertesi gün de açıklanabilir. Başka toplantılar da olabilir. Asgari ücreti belirlemek için şu kadar toplantı olacak diye bir kaide yok. Bu gece işveren kesimi bir rakam belirtebilir. Orada Bakan Işıkhan arabulucu görevinde olacak.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

Zam beklentisi olarak tahminimi söylemem gerekirse yüzde 35 ila yani 22 bin 952 lira ile yüzde 45'lik oran arasında yani 24 bin 652 lira yer alacağını düşünüyorum. Bandı biraz daha daraltacak olsak yüzde 40 ila 45 arasında olacağını düşünüyorum. (Yüzde 40 zam olursa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira oluyor)

BİR TAHMİN DAHA GELDİ

Asgari ücret kulisleri hareketlendirdi. Bir tahmin de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'dan geldi. Çakır, "Bu gece asgari ücret açıklanacak. Bana üst sınır olarak yüzde 39 ifade edildi. Yüzde 37-39 arasında zam yapılmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.