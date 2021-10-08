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Asgari ücret desteği... Milyonlarca kişi bunu bilmiyor: Sınır 294 TL

08.10.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümet pandemi döneminde istihdamı artırmak amacıyla çeşitli önlemler aldı. Bu önlemlerden biri de asgari ücret desteğiydi. Bu destek ile ilgili işverenlerin de işçilerin de bilmediği ayrıntılar bulunuyor. İşte o detaylar…

Asgari ücret desteği... Milyonlarca kişi bunu bilmiyor: Sınır 294 TL

2020 yılının mart ayından beri ülkemizde olan pandemi herkesi olumsuz etkiledi. Pek çok kişi işsiz kalırken, pek çok kişi de kepenk kapatmak zorunda kaldı. 2021 yılının Haziran ayında işçi çıkarma yasağı sona ererken, istihdamı artırmak amacıyla da bir dizi önlem alındı. Bu önlemlerden birisi de asgari ücret desteğiydi. Ancak asgari ücret desteğiyle ilgili çoğu kişinin bilmediği bir ayrıntı bulunuyor. Bu ayrıntıyı mutlaka öğrenin.

PRİME ESAS GÜNLÜK KAZANÇ 294 TL

Asgari ücret desteğinden faydalanmak isteyen işverenler için bazı şartlar bulunuyor. Asgari ücret desteği kapsamında sigortalılar belirlenirken, toplu iş sözleşmesi bulunan iş yerlerinde prime esas güçlük kazanç sınırı 294 TL olarak uygulanıyor. Linyit ve taş kömürü çıkarılan işyerlerinde de sigortalıların prime esas günlük kazanç sınırı 392 TL.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Pandemi döneminde istihdamı artırmak amacıyla bir dizi önlem alındı. Bu önlemlerden birisi de asgari ücret desteğiydi. “Peki asgari ücret desteğinden kimler yararlanabilir?” diye soracak olursanız, destekten SSK’lı diğer bir adıyla 4/A’lı işçi çalıştıran tüm işverenler yararlanabiliyor. Destek yalnızca 5018 sayılı kanına ekli kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda çalışanlara uygulanmıyor.

Asgari ücret desteği uygulaması, ilgili ay bazında prime esas kazancı belli bir sınıra kadar işçiler için söz konusudur. İşçinin prime esas günlük kazancı 147 TL ve altında olan sigortalılara destek sağlanıyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Destek, işçilerin sigorta gün sayısına göre belirleniyor. Bu kapsamda, sigortalıların gün sayısı ile 2.5 TL’nin çarpımı üzerinden destek hesaplanmış oluyor. Örneğin 2020 yılının ocak ayında günlük prime esas kazancı 147 TL altına olan 10 sigortalı bulunuyorsa, 2021 yılının ocak ayında 750 TL asgari ücret desteği uygulanır. İşçisinin ücretini sehven yanlış hesaplayan yasa uyuşmazlık sonucunda düşük gösterenler 100 TL’lik eksik ödeme için milyon ile iade etmek zorunda.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret pandemi
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