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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ nedir, kimlere verilir? 2023 asgari ücret desteği ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tutarı açıkladı!

05.01.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret desteği ile ilgili beklenen açıklama AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Bilindiği üzere bahsi geçen destek ödemeleri küçük işletmelere 250 TL olarak ödeniyordu. Miktar yükseltildi. Peki, 2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından birçok kişi arama motorlarında "Asgari ücret desteği nedir, kimlere verilir?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ nedir, kimlere verilir? 2023 asgari ücret desteği ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tutarı açıkladı!

Asgari ücret desteği ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Yeni asgari ücret desteğinin ne kadar olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile netleşti. Peki,2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...

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ASGARİ ÜCRET İŞVEREN DESTEĞİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Asgari ücret desteği, asgari ücret uygulayan küçük firmalara yönelik devlet tarafından verilmektedir.

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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Asgari ücret desteği için işverenin SGK'ya başvuru yapması gerekmemektedir.

Asgari ücret desteği, bir işverenin kurumunda çalıştırdığı işçi sayısına göre değişkenlik göstermektedir.

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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Asgari ücret desteği ile ilgili beklenen açıklama yapıldı.

Buna göre; küçük firmalara verilecek asgari ücret desteği 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildi.

Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde firmanın yanı sıra ev hizmetlisi çalıştıran işverenler de faydalanabilecek.

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