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Asgari ücret desteğinde detaylar netleşti: Evde bakıcıdan, gündelikçiye... 500 TL olmuştu! 19 Şubat 2014 kritik tarih

25.07.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret desteği Temmuz 2023 zammı ile 500 TL’ye yükseltilmişti. Desteklerden evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıran da yararlanacak. Altı ay sürecek destek nakit ödenmeyecek, işverenlerin ödeyeceği sigorta priminden mahsup edilecek. Destek ödemeleri nakit olarak ödenmeyecek, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecek.

Asgari ücret desteğinde detaylar netleşti: Evde bakıcıdan, gündelikçiye... 500 TL olmuştu! 19 Şubat 2014 kritik tarih

Asgari ücretin 11 bin 402 liraya (brüt 13 bin 414 lira) yükselmesinin ardından 400 liralık asgari ücret desteği de 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 500 liraya çıktı. Özel sektöre verilen asgari ücret desteği SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan işçiler İçin Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında uygulanacak.

Destekten yararlanmak için işletmenin SGK'ya başvuru yapması gerekmiyor. Destek işverenin çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteriyor. Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında sigortalı olarak çalışan, çırakstajyer gibi kısmi sigortalı olarak çalışan işçiler için verilmeyecek.

ASGARİ (1)

Sabah’ta yer alan habere göre, bu yıl ilk defa SGK'da işyeri dosyası açtıranlar prime esas kazanç tutarına bakmadan, bildirilen tüm sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 16.66 lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda asgari ücret desteği verilecek. Sağlanacak destek nakit olarak değil işverenlerin ödeyeceği miktardan mahsup edilecek.

PRİMİ ÖDEMEYENE CEZA

Asgari ücret desteğinde prim ve hizmet belgelerinin, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi zorunluluğu bulunuyor. Sigortasız işçi çalıştıran, sahte sigortalı bildirimi yaptığı tespit edilenler, SGK'ya prim, idari para cezası, gecikme zammı borcu bulunan işverenler asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

TÜRK LİRASI (226)

SOSYAL HİZMET ALANLARA ÖNCELİK

Sosyal hizmetlerden yararlananların işe alınması durumunda prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamını her bir sigortalı için beş yıl süreyle hazine karşılıyor. Teşvikten yararlanmak için sigortalının 19 Şubat 2014'ten sonra işe alınması, işveren açısından prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi, sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekiyor. Teşvik 5 ile 8 bin lira arasında değişiyor.

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KAMU-SEN'DEN 403 TALEP

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de, pazarlık masasına 403 taleple oturacaklarını söyledi. Kamu- Sen de, 2024 yılı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100.2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58.4 zam istedi. İlave ek ödeme sisteminin değiştirilerek, yapılan 8 bin 77 liralık artışın taban aylıklara eklenmesi de talepler arasında yer alıyor. Lojmandan yararlanamayan, kirada oturan kamu çalışanlarına da 7 bin 850 lira kira yardımı talep edildi.

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12 MİLYON ÇALIŞANA PRİM TEŞVİKİ

Hükümet, istihdamın artırılması, bölgesel yatırımların özendirilmesi amacıyla milyonlarca çalışan için prim indirim, teşvik ve destekler sağlıyor. İşsizlik ödeneği, sosyal yardım alanların istihdamına prim teşviki, 5 puanlık indirim başta olmak üzere 18 başlıkta prim desteği veriliyor. İşveren prim teşvikinden yararlananların sayısı 12 milyonu geçerken, sosyal hizmetlerden yararlananlar için verilen teşvik 60'ı buluyor. İmalat sektöründe istihdam yaratan işletmeye işçi başına verilen destek 48 bin lirayı, diğer sektörler için de 35 bin lirayı geçiyor. Sigorta prim desteğinden küçük veya büyük ayırımı olmadan bütün işyerleri faydalanabilir.


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asgari ücret

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