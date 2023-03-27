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Asgari ücret ek zam yapılacak mı? Asgari ücret ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması

27.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ek zam iddialarının ardından beklenen son dakika açıklaması Bakan Bilgin tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret ek zam yapılacak mı? Asgari ücret ara zam gelecek mi? İşte Bakan Bilgin'in son dakika açıklamasına ilişkin detaylar...

Asgari ücret ek zam yapılacak mı? Asgari ücret ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den son dakika açıklaması

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri en düşük emekli maaşının 7.500 TL olacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Asgari ücretin 11.050 TL olacağı iddia edilmişti. Bakan Bilgin konuya açıklık getirdi. Peki, ek zam gelirse asgari ücret ne kadar olacak, ara zam yapılacak mı? İşte konuya dair ayrıntılar...

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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak Bakan Bilgin'in, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere, gerilere düştüğü bir ortam var" dediği iddia edilmişti.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete zam şu an için beklenmiyor.

Akbaşoğlu, asgari ücret konusunda daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Asgari ücret bilindiği gibi Aralık ayında belirleniyor ve bir yıl geçerli oluyor. Dünyada ve Türkiye'de olan enflasyon nedeniyle çalışanlarımızın alım gücünün artmasına yönelik müdahaleleri zamanında yaptık. Net asgari ücret 8.500 TL'ye çıktı. Memur ve emeklilerle ilgili düzenleme ise altı ayda bir yapılıyor. En düşük emekli maaşını alan insanlarımızın, sosyal adalet anlayışı içerisinde daha yukarıya doğru çekilmesi durumudur. Seyyanen 2 bin TL ek ödeme düşünülmektedir. Bunu haftaya yasalaştıracağız"

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Konuşmasında, "Asgari ücretle ilgili böyle bir ihtiyaç durumu söz konusu olursa Sayın Cumhurbaşkanımız gereğinin yapılacağını daha önce belirtmişti. Temmuz ayında da kademelendirmeye yönelik olarak, bütün çalışanlarımızın lehine gerekli düzenlemeleri yapacağımızdan kamuoyu emin olsun. Alım gücünü öncüleyerek insanlarımızın daha iyi bir yaşam koşuluna ulaşması için mücadele veriyoruz" ifadelerine yer veren Akbaşoğlu, 1 Temmuz'u işaret etti.

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