Asgari ücret, emekli zammı gündemdeyken Prof. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış! 'Başlamalı... '

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü temmuzda yapılacak zamlarda. Ekonomi yönetiminin asgari ücret artışının enflasyonu etkilediği görüşü nedeniyle ara zamda ihtimaller düşerken emekliler içinse refah payının gelip gelmeyeceği de tartışma konusu. Asgari ücret ve emekli zammı gündemdeyken Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tasarrufla ilgili dikkat çeken çıkış geldi.

Demirtaş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu çok defa yazdım yine yazayım: Türkiye'nin Tasarruf etmesi gerekli. Ama bu tasarruf dar gelirliden, emekliden, işçiden, memurdan, çiftçiden başlayamaz." ifadesini kullandı.

Demirtaş şunları kaydetti:

"Bu tasarruf, itibardan başlar, siyasetçilerden başlar, hükümetten başlar, devletten başlar. Başlamalı... "





