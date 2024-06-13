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Asgari ücret, emekli zammı gündemdeyken Prof. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış! 'Başlamalı... '

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
13.06.2024 08:34
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SSK, Bağkur, memur emeklileri, memurlar, çalışanlar... Bir aydan az bir süre kala gündemde asgari ücrete ara zam ve emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeleri var. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da zamlar öncesi, "Türkiye'nin Tasarruf etmesi gerekli. Ama bu tasarruf dar gelirliden, emekliden, işçiden, memurdan, çiftçiden başlayamaz." değerlendirmesini yaptı.

Asgari ücret, emekli zammı gündemdeyken Prof. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken çıkış! 'Başlamalı... '

Milyonlarca emekli ve çalışanın gözü temmuzda yapılacak zamlarda. Ekonomi yönetiminin asgari ücret artışının enflasyonu etkilediği görüşü nedeniyle ara zamda ihtimaller düşerken emekliler içinse refah payının gelip gelmeyeceği de tartışma konusu. Asgari ücret ve emekli zammı gündemdeyken Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan tasarrufla ilgili dikkat çeken çıkış geldi.

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Demirtaş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu çok defa yazdım yine yazayım: Türkiye'nin Tasarruf etmesi gerekli. Ama bu tasarruf dar gelirliden, emekliden, işçiden, memurdan, çiftçiden başlayamaz." ifadesini kullandı.

Demirtaş şunları kaydetti:

"Bu tasarruf, itibardan başlar, siyasetçilerden başlar, hükümetten başlar, devletten başlar. Başlamalı... "

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