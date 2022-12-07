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Asgari ücret görüşmeleri saat kaçta? 2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Milyonların kilitlendiği toplantı bugün!

07.12.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Asgaİlk toplantı bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) saat 14.00'te gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda konuya ilişkin izlenecek yol haritası masaya yatırılacak. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret görüşmeleri saat kaçta? 2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Milyonların kilitlendiği toplantı bugün!

Asgari ücret ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Büyük bir heyecanla beklenen asgari ücret toplantısı bugün (7 Aralık 2022 Çarşamba) saat 14:00'te başlayacak. Milyonların kilitlendiği toplantında 3 farklı rakam var. Asgari ücret toplantısı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

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ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR!

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlamış olacak.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında yarın toplanıp asgari ücret görüşmelerinde izlenecek yol haritasını masaya yatıracak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak.

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2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Toplantıda çıkacak sonuç merakla beklenirken Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), önceki gün 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti. Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesap yapan uzmanlar ise asgari ücretin 8 bin lira civarında olabileceğini belirtti. Enflasyon farkının baz alındığın yüzde 32'lik fark görüldüğünü söyleyen vergi uzmanları, "Yüzde 30'luk bir artış olursa 7.150 TL, yüzde 40'lık bir artış olursa 7.700 TL, yüzde 45'lik bir zamma göre 7.975 TL civarına gelir. Burada Türk-İş Başkanı'ndan bir açıklaması var, kırmızı çizgimiz diye. Ama bu kasım ayına ilişkin bir açlık sınırı idi. Aralık sonu itibarıyla açlık sınırı bu düzeye çıkacaktır. Bu nedenle 8 bin lira civarını biz psikolojik sınır görüyoruz. En yüksek tahmin 8 bin TL asgari ücret için." dedi.

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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