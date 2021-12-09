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Asgari ücret görüşmelerinde 3. toplantı! TİSK Başkanı'ndan açıklama geldi

09.12.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan asgari ücret zammı görüşmelerinde resmi süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde başladı. Toplantı öncesi TİSK Başkanı Akkol'dan ilk açıklama geldi.

Asgari ücret görüşmelerinde 3. toplantı! TİSK Başkanı'ndan açıklama geldi

İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan komisyon, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE İLK AÇIKLAMA

TİSK Başkanı Akkol, "Bizim için önemli bir süreç. Çok meşakatli bir süreç yönetiliyor. On binlerce satır verileri analiz ediyoruz. Kamu, meslek örgütleri, sivil toplum örgütlerinin tek tek görüşlerini alıyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla 3'lü imza arayışındayız. Hızlı bitirmek istiyoruz. Devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek birtakım vergi indirimlerinin oyunu çok rahatlatacağını düşünüyorum. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır" dedi.

DOĞRUDAN 7 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan var. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda bugün gerçekleştirilecek toplantıda sendikalar görüşlerini ortaya koyacaklar.

Bakan Bilgin, yaptıkları anketlerde işçilerin asgari ücret beklentilerinin 3.750 TL ila 4.000 TL arasında değiştiğini belirtirken, işverenlerin ise 3.500 ila 3.750 TL arasında beklentilere sahip olduğunu açıkladı.

İkinci toplantı Türk-İş başkanlığında yapılmıştı. Toplantının sonunda açıklama yapan Toplantı sonrası açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin bu hafta içi(Bugün) açıklanacağını söylemişti.

Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

"BU HAFTA AÇIKLANABİLİR"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında asgari ücret için şu açıklamayı yaptı:

Bu hafta içi asgari ücret açıklanabilir. Taraflar anlaşırsa dördüncü toplantıya gerek kalmaz. Belki ertesi gün bir açıklama yapılabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı geçen hafta anket açıkladı. İşverenler 'İşsizlik artar mı?' sorusuna yüzde 74 ya da yüzde 75 oranında bir cevap verdiler. Kayıtdışılık artabilir. Sigorta primleri tekrar gözden geçirilmeli. Gelir vergisi oranlarında bir iyileştirme yapılırsa en doğrusu olur. Taraflar arasında denge sağlanırsa kolaylıkla bu iş çözülür.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "4 bin liranın altında olmasın" dediğine ilişkin kulis haberleri yer aldı.

Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada ise, "Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları birer birer atıyoruz. Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Uyguladığımız sosyal devlet ve kapsamlı sosyal yardım politikalarıyla bugüne kadar ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Net asgari ücret yüzde 26 artışla 3.554 lira, yüzde 31 artışla 3712 lira, yüzde 34 artışla 3791 lira, yüzde 40 artışla da 3949 lira, yüzde 45 artışla ise 4096 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 49 yorum
vay vay vay çok büyük dünya kurtulacak 4 kere toplantı açıklamalar verecekleri en baba 4000 bin sanki bana 10 bin yapacaklar 3. dünya savaşı olsa hu kadar reklam olmaz
5500 vermezseniz sizler bittiniz
3500 gecmez

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