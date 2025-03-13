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Asgari ücret için 'Alman' modeli! Milyonları etkileyen görüşmeler için yepyeni bir soluğun düğmesine bastı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.03.2025 10:29
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2025 yılı asgari ücret belirlenmesi anında TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, komisyonun adil olmadığını ifade etmişti. Atalay'ın bu çıkışının arından komisyona yeni bir soluk gelebileceği konuşulmaya başlandı. HAK-İŞ'in yaptığı öneride komisyon tespiti için Alman modeli önerisi geldi. Peki, Alman modelinin detayları neler? İşte ayrıntılar...

Asgari ücret için 'Alman' modeli! Milyonları etkileyen görüşmeler için yepyeni bir soluğun düğmesine bastı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tespit komisyonunun adil olmadığını ifade etti ve komisyonda olmayacaklarını belirtti. Atalay, "Bu komisyon adil değil ve anti demokratik. Adil olmayan bu komisyonda bir kez daha yer almayacağız” sözlerini kullanmıştı.

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Bu açıklamalarının ardından tespit komisyonunda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken HAK – İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın önceki akşam gazetecilerle yaptığı iftar buluşmasında tespit komisyonu için bazı açıklamalarda bulundu.

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"HER SENE KOMEDİ"

Arslan, komisyonun yapısına itiraz ettiklerini vurgulayarak, her sene bir komedininin oynandığını vurguladı. Arslan, asgari ücretin beklentileri karşılayamamasının sorumluluğunun komisyon üyelerine de yüklenemeyeceğini vurguladı.
Türkiye'de çalışanların yaklaşık olarak yüzde 50'sine yakınının asgari ücret aldığını ifade eden Arslan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başta olmak üzere bazı yetkililerin asgari ücretlilerin oranının yüksek olduğuna inanmadıklarını, ücretlerin düşük gösterilmesinden dolayı oranın yüksek olduğunu savunduklarını kaydeden Arslan, eğer böyle ise bu sorunu çözmenin kendilerinin işi olmadığını dile getirdi.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ALMAN MODELİ' ÖNERİSİ

Konuşmasında Almanya'daki asgari ücret tespit modelini örneklendiren Arslan, komisyonun bağımsız bir başkan tarafından işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyonca belirlendiğini söyledi.

Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesinde kamunun etkili olduğunu vurgulayarak şu sözleri sarf etti:

"Kamunun asgari ücret tespitinden uzaklaşması gerekiyor. Cezaları, engelli maaşını ve diğer birçok kalemi asgari ücrete bağlayıp, bu sorunu çözemeyiz. Asgari ücret müstakil olarak tartışılmalı. Bunu da bizim çoğulcu bir yapıyla gerçekleştirmemiz gerekiyor"

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"TÜMDEN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

TÜRK-İŞ'in önümüzdeki dönemde komisyona katılmaması durumunda HAK-İŞ'in katılıp katılmayacağı sorusuna yönelik Arslan şu şekilde cevap verdi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü yapısı devam ettiği müddetçe biz asla orada yer almayacağız. Çünkü o zaman iddialarımızla çelişiriz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kimin olduğundan ziyade, komisyonun yapısına itirazımız var. Orada, TÜRK – İŞ’in yerine bizim olmamız çok bir şey değiştirmez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının tümden değişmesi gerekiyor. Buradan hükümete de çağrı yapıyorum; önümüzdeki yıl hükümetin sadece işveren ile oturup asgari ücreti belirlemesi Türkiye'ye ve Türkiye’nin endüstri ilişkiler sistemine yakışmaz."

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ALMANYA'DA ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Almanya'daki asgari ücret belirleme modelinde ise beş yılda bir yeniden atandığı komisyonda bir başkan, oy hakkı olan 6 daimi üye ve oy hakkı olmayan bilim çevresinden iki daimi üye görev yapıyor. Oy hakkı olan 3’er üye işçi ve işveren sendikalarınca atanıyor. Komisyon başkanı ise işçi ve işveren sendikalarının ortak önerisiyle hükümetçe belirleniyor. Sendikalar ortak bir isim öneremezse işçi ve işveren kesimi birer başkan seçiyor. Bu iki başkan dönüşümlü olarak görev yapıyor.

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Karar ise basit çoğunluğa göre ele alınıyor. Başka ilk başlta oy kullanmazken çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda uzlaşma teklifinde bulunuyor ve bunun ardından da bir gelişme yaşanmazsa başkan oy kullanıyor.
Kaynak: HaberTürk

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Asgari Ücret Tespit Komisyonu HAK-İŞ asgari ücret 2025
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