Asgari ücret için 'ara zam' gündemi! Meclis'e sunuldu... CHP'den '3 ayda bir zam' teklifi geldi, Bakan Işıkhan net konuştu

Asgari ücrete ara zam var mı? 1 Mayıs işçi bayramı öncesi ara zam yeniden gündeme gelirken; işçi ve emekçinin gözü kulağı asgari ücrete Temmuz'da bir zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zam konusunda her fırsatta net konuşurken, sendikalar artan hayat pahalılığına işaret ediyor. CHP, asgari ücrete her üç ayda bir enflasyon oranında zam yapılmasını teklif ederken, ekonomist Dr. Turgay Bozoğlu'nun da zam konusunda kullandığı ifadeler dikkat çekti. İşte asgari ücrete ara zam tartışmalarıyla ilgili son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ARA ZAM VAR MI?

Asgari ücrete Ocak ayında yüzde 49'luk artışla 5 bin 600 TL zam yapılmış; işçinin, emekçinin en düşük maaşı 17 bin 2 TL olmuştu. Artan hayat pahalılığı karşısında işçi ve emekçinin geçim sıkıntısı da artarken Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücrete ara zam tartışmaları yeniden başladı.

BAKAN IŞIKHAN NET KONUŞTU

Milyonlarca kişinin gözü temmuz ayına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam tartışmalarına ilişkin yeni açıklama geldi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Işıkhan, "Geçen yıl belirlenirken 1 yıl diye belirlendi." dedi.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI BİR YILLIK OLARAK BELİRLENDİ"

24 TV yayınına katılan Bakan Işıkhan, "Geçen yılın asgari ücretini belirlerken bir yıllık olarak belirledik. İşveren sendikalarımızla görüşürken bu konuda anlaşmaya vardık, bir yıllık olacak dedik. Bakanlık olarak asgari ücreti biz belirlemiyoruz. Bunun için asgari ücret tespit komisyonumuz var. Hem işçi hem işveren sendikalarının temsilcileri bir komisyon olarak çalışıyorlar." diye konuştu.

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ: 3 AYDA BİR ZAM YAPILSIN

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken, CHP grubundan dikkat çeken bir yasa teklifi geldi. CHP Grup Başkanvekilleri, asgari ücrete her üç ayda bir enflasyon oranında zam yapılması teklifini Meclis'e sundu.

BOZOĞLU: ASGARİ ÜCRETİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKİYOR

Asgari ücretle ilgili Ekonomist Dr. Turgay Bozoğlu'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Sözcü TV yayınına katılan Bozoğlu, "Asgari ücret ise şu an için bile açlık sınırının altında kaldı. Böyle bir tabloda asgari ücretin elbette gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Ekonomist Dr. Turgay Bozoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Erdoğan-Özel görüşmesinde ekonomik durumun da masada olacağını düşünüyorum. Tablonun bize gösterdiği şu; emeklilerin yasal olarak alacakları artış dışında ek bir zam olmayacak. Bugün bunu biliyoruz. Bakan Şimşek'in Işıkhan'ın açıklamalarından Merkez Bankası'nın açıklamalarından bunu görüyoruz.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM NE OLACAK?

Bağ-kur ve SSK emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. Memur emeklileri yüzde 15.05 artı 3 aylık enflasyon kadar zam alacak. Orada bir başka iyileştirme olma durumu yok.

Asgari ücret ise şu an için bile açlık sınırının altında kaldı. Böyle bir tabloda asgari ücretin artırılmayacağını görüyoruz. Türkiye'de yoksulluğun daha yaygınlaştığı ve derinleştiği bir dönemden geçeceğiz.

20 milyon kişi doğrudan merkezi bütçeden yardım alıyor. 8 milyon çocuk maddi yoksunluk çekiyor. Böyle bir tabloda asgari ücretin elbette gözden geçirilmesi gerekiyor. Bildiğim kadarıyla CHP'nin de her 3 ayda bir artırılmasıyla ilgili teklifi var.

"HER AY DA YAPMANIZ MÜMKÜN"

Mevduata da baktığımızda ülkenin şartları ve koşullarına bakılarak en geç iki yılda bir yapılır diyor. Bunu her ay da yapmanız mümkün."