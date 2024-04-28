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Bakan Şimşek 'İddialara yerinde yanıt' diyerek paylaştı! Verileri açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.04.2024 15:59
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye dış kaynak gelmiyor iddialarına yanıt verdi. Bakan Şimşek, Şişecam'ın tahvil ihracı haberini örnek verdi, dış finansmana dair verileri açıkladı.

Bakan Şimşek 'İddialara yerinde yanıt' diyerek paylaştı! Verileri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şişecam'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı haberini paylaştı. Bakan Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor. 2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Şimşek şunları kaydetti:

"Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96’dan yüzde 149’a; reel sektörde yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi.

Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti."

Şişecam, uluslararası fon ve finans kuruluşlarına 5 yıl vadeli 500 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 600 milyon dolar nominal değerli olmak üzere toplam 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihraçları gerçekleştirdi. Şişecam ilgili Eurobond ihraçlarına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerinde talep ile Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza attı.

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Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı iddia
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