Bakan Işıkan'ın asgari ücrete ara zam açıklamasında 'Bakan Şimşek' detayı!

Milyonlarca kişinin gözü temmuz ayına çevrildi. Emekliler ve memurlar zam oranlarını merak ederken çalışanların da gündeminde asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ara zam tartışmalarına ilişkin yeni açıklama geldi. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Işıkhan, "Geçen yıl belirlenirken 1 yıl diye belirlendi." dedi.

"BİR YILLIK OLARAK BELİRLEDİK"

24 TV yayınına katılan Bakan Işıkhan, "Asgari ücretle ilgili bu tartışmalar her dönem yaşanıyor. Seçim gündeminde ve sürekli asgari ücrette ara zam olacak mı olmayacak mı?" tartışmaları yapılıyor. Geçen yılın asgari ücretini belirlerken bir yıllık olarak belirledik. İşveren sendikalarımızla görüşürken bu konuda anlaşmaya vardık, bir yıllık olacak dedik. Bakanlık olarak asgari ücreti biz belirlemiyoruz. Bunun için asgari ücret tespit komisyonumuz var. Hem işçi hem işveren sendikalarının temsilcileri bir komisyon olarak çalışıyorlar." diye konuştu.

Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu süreçte biz her zaman işçimizin, emekçimizin yanında olduk. Asgari ücret tespit komisyonunun belirlediği ücret yıllık yüzde 100'lük artış sağladık.

ENFLASYON VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonun yaz aylarıyla inişe geçeceği yönünde açıklamasının hatırlatılması üzerine Işıkhan, "Benim görüşüm de aynı bu şekilde. Ekonomi yönetimimize de teşekkür ediyorum. Bu yaklaşımlarla birlikte temmuz ayından sonra enflasyonun düşüşe geçeceğini hep birlikte göreceğiz inşallah" dedi.

Bizim önemli hedeflerimizden birisi refahı kalıcı kılmak, bunu da enflasyonu düşürerek gerçekleştirebiliriz. "







