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Asgari ücret için 'bayram sonrası'nı işaret etti! Ara zam ihtimalinde 'TÜRK-İŞ' detayı

Özellikle özel sektör çalışanları arasında asgari ücrete ara zam ile ilgili beklentiler artmaya başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren sürece dair bir adım atılıp atılmayacağı merak edilirken uzman isimlerin ihtimallere ilişkin değerlendirmeleri de merak ediliyor. Son olarak Doç. Dr. Okan Güray Bülbül'den asgari ücrete ara zam ihtimaline dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Asgari ücret için 'bayram sonrası'nı işaret etti! Ara zam ihtimalinde 'TÜRK-İŞ' detayı
Hande Dağ

Asgari ücret ara zam gelecek mi? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili bir ara zam olup olmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili talepler sürerken süreç henüz belirsizliğini koruyor. Peki, asgari ücrete ara zam olacak mı? Uzman isim asgari ücret ile alakalı değerlendirmelerini aktardı.

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NTV'de yer alan habere göre; Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, NTV ekranlarında asgari ücrete zam ihtimaline dair açıklama yaptı.

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"10 GÜNLÜK SÜRE SONUNDA GÖRECEĞİZ GİBİ DURUYOR"

Bülbül, "Şahsi fikrim olması yönünde. Bunun olup olmayacağını 10 günlük süre sonunda göreceğiz gibi duruyor. Bayramdan sonra artış olacaksa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun göreve çağrılması gerekecek. Eğer komisyon göreve çağrılırsa işveren ve işçi tarafı da uzlaşırsa burada bir artış gerçekleşecektir. En son Aralık ayında gerçekleşen görüşmelerde TÜRK-İŞ komisyonun yapısında değişiklik olmaması halinde masaya gelmeyeceğini belirtmişti. Artış yönünde tavır olursa işveren ve hükümet cephesinden TÜRK-İŞ buna imza atacaktır" ifadelerini kullandı.

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"BAYRAMDAN SONRA GÖRECEĞİZ"

Asgari ücretin gerçekleşen enflasyon rakamlarıyla eridiğini aktaran Bülbül "Dolayısıyla yüzde 30'luk Ocak ayında gerçekleşen artışın büyük bir bölümü yüzde 17.39 erimiş durumda, bunun telafi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekonominin dengeleri de gözetilmeye çalışılıyor. Bunun nerede uzlaşılacağı, asgari ücretin artıp artmayacağını bayramdan sonra göreceğiz" dedi.

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Hissenet
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