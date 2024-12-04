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Asgari ücret için beklenen açıklama geldi! 'Süreci başlatıyoruz'

04.12.2024 16:01
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.12.2024 16:01
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Milyonların merakla beklediği "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun yanıtının gelmesine artık kısa bir süre kaldı. Gözleri Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da yeni bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan asgari ücret için o tarihi işaret etti. İşte asgari ücret zammı ile ilgili detaylar ve tahminler...

Milyonların gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda! Yeni asgari ücretin belirlenmesi için komisyon toplanacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili çok sayıda rakam ve oran konuşulurken artık 2025 asgari ücreti netlik kazanmaya başlayacak. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması geldi.

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"SALI GÜNÜ BAŞLATIYORUZ"

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada "Asgari ücretle ilgili süreci Salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret" ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni yılda en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık’ta yapacak.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç, 10 Aralık’ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ile başlayacak.

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Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor. Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil edecek. TÜRK-İŞ’teki 5 kişilik heyetin 4’ü işçilerden oluşurken, biri ise gazeteci olacak. Komisyonda işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

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“Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.”

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