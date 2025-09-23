FİNANS

Asgari ücret için bomba gibi senaryo '35 bin lira için...' Uzman isim açıkladı 'Mucizevi bir olay...'

Asgari ücrete 2026 yılında gelecek zam şimdiden konuşulmaya başlandı. 2025 için 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücrete Ocak'ta ne kadar zam geleceği ise milyonların merak konusu. Uzmanlar asgari ücret için oran verirken SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında asgari ücret için 'Yüzde 20' zam diyerek maaşların nasıl yükselebileceğine dair ipucuları paylaştı.

Ezgi Sivritepe

Asgari ücret önümüzdeki yıl ne kadar olacak? Memurlar için toplu sözleşme oranları belli olurken emekliler de enflasyon farkına göre maaşlarına iyileştirme alıyor. Milyonlarca asgari ücretli ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak olan karara göre maaşlarına zam alıyor. 2025 yılı için komisyon yüzde 30 zam yapmıştı.

2025'in bitmesine 3 ay kala asgari ücretli Ocak zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Ara zammın gelmemesi ile beraber mali olarak dar boğaza giren asgari ücretli, Ocak ayında enflasyon karşısında eriyen maaşının iyileştirilmesini bekliyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM!

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, SZC TV'de katıldığı canlı yayında asgari ücret için yüzde 20 oranını verdi. Erdursun, "Hükümet yetkilileri diyor ki, 'Biz enflasyonu düşürelim. Enflasyonu düşürdükçe alım gücü değeri artacak' İnsanlar bunu bekliyor. Bunun doğru olma ihtimali %0. Böyle bir şey mümkün değil. Şöyle düşünelim; Bugün en düşük emekli aylı 16 bin 881 lira. En düşük kira 20 bin lira. Diyelim ki bundan sonra mucizevi bir olay oldu ve Türkiye'de enflasyon sıfırlandı. Artık ücretlere de artış yapılmayacak. Fiyatlara da artış yapılmayacak. Kiraya da artış yapılmayacak. Ama bakın yüzde 0 olsa dahi artık 16 bin 881 lira sabit kirada 20 bin lira. Yani emekli aylığı kiraya yetmeyecek. Nasıl emekli aylığı öyleyse kiraya yetecek ki enflasyon sıfır olsa bile bir işe yaramıyor" dedi.

"SADECE HAYAL SATMAK"

İşverenin kendi isteği ile çalışanına 10 bin lira fazla verdiği senaryoda devletin 5 bin lira kendine istediğini belirten Erdursun, "Şu anda bizde böyle bir düzen var. Öncelikle bu ücretleri nasıl arttırmalıyız yöntemiyle ancak refah seviyesine bir miktar ulaşılabilir" cümlelerini kurdu.
Enflasyon sıfıra düşse dahi alım gücünün yükselmeyeceğini kaydeden Erdursun, alım gücünün yükseltilmesi için farklı mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi ve, "Enflasyon düşecek, alımı gücünüz artacak söylemi bu dakikadan sonra sadece hayal satmak. Şu anda hayal satılıyor insanlara. Enflasyon düşse de alım gücü değeri artmayacak. Ayrıca bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Enflasyon üzerinde artışlar yapılması, seyyanen artış yapılması, vergilerin bir miktar ücretler üzerinden düşürülmesi, sigorta primlerinin bir miktar düşürülmesi, ücretlere ilave edilmesi şeklinde farklı uygulamalara geçilmesi gerekiyor" sözlerini sarf etti.

"HÜKÜMET ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN"

Enflasyon ile mücadele edildiği için maaş zamlarının düşük tutulduğunu belirten Erdursun, vergi oranlarının maaşlardan daha yüksek artırıldığına dikkat çekti. Erdursun, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan ne olursa yüzde 20'nin üzerinde bir zammın çıkabileceği sorusuna ilişkin ise şu cevabı verdi:

"Asgari ücrete %20 oranında artış yaparken desinler ki, asgari ücretlinin sigorta primlerinin şu ekonomik kriz içindeyiz ya da işsizlik sigortası fonundan işverenlere de destek sunuluyor. İşsizlik sigortası fonundan mı yaparlar, ayrıca sigorta primlerinden bir miktar indirim mi yaparlar, işverene maliyeti yükseltmeden, enflasyonu tetiklemeden ücretlerin ayrıca arttırılması gerekiyor. Yani burada devletin, devlet adına da hükümetin elini taşın altına koyması gerekiyor"

ASGARİ ÜCRET NASIL 35 BİN TL OLACAK?

Asgari ücretin nasıl 35 bin lira olacağını ise Erdursun şu cümlelerle anlattı:

"Yüzde 20 dediğim gibi artış yapılsın ama asgari ücretten zaten vergi yok. Ya da sigorta primlerinin yarısı asgari ücretler için alınmayıp diğer ücretlerde de aynı şekilde olsun. Belli bir süreliğine bu kriz aşılana kadar ücretler arttırılsın. Hükümet şunu söyleyebilir, 'şimdi sigorta primlerini tahsil edemezsek birçok ödememiz var. Sağlık harcamamız var. Bunları karşılayamayız' diyebilir. Nasıl ki, işsizlik sigortası fonundan nasıl ki işverenlere destek sunuluyorsa şu kriz aşamasında çalışanlara da destek sunulsun. Çalışanlara bir miktar ayrıca ödemeler yapılsın ki şu kriz dönemine kadar yani süre verilsin 2 yıl süreyle işsizlik sigortası fonundan tüm çalışanlara şu kadar destek verilecektir gibi açıklamalar gerekiyor. Bunun dışında asgari ücretin ne olacağı belli ve böyle devam ederse şayet insanlar artık sabit ve düzenli işlerde çalışmayı da tercih etmiyorlar"

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 olacağını belirten Erdursun, "SSK'lılar yüzde 12, Bağkurlar yüzde 12, memurlar yüzde 18, memur emeklileri yılbaşında yüzde 18 oranında enflasyon farkı alacak. Hedeflenen enflasyon 2026 için yüzde 16. Büyük ihtimalle asgari ücrete de %20 artış yapacaklar" deyip sözlerini noktaladı.

