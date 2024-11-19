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Asgari ücret için en radikal çıkışlardan biri geldi! "Hak edilen rakam" diyerek öneriyi TBMM'de duyurdu

19.11.2024 17:35
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Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammı için gün sayıyor. Akıllarda "2025 asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu var. Haliyle 2025 asgari ücret zammı siyasetin de gündeminde. Siyasilerin asgari ücret önerileri de bu kapsamda önem taşıyor. Son olarak bir partiden gelen "yüzde 100'ün üzerinde zam" çıkışı dikkat çekti. Ses getirecek bu çıkışla birlikte yeni asgari ücretin 35 bin TL olması teklif edildi.

Asgari ücret için en radikal çıkışlardan biri geldi! "Hak edilen rakam" diyerek öneriyi TBMM'de duyurdu

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını aralık ayında gerçekleştirecek. Yeni asgari ücret zammıyla ortaya atılan rakamlar şimdiden Ankara kulislerini en çok hareketlendiren iddialar arasında. Yeni zammın yüzde 25 oranında yapılacağı iddiası da günden güne dilden dile dolaşıyor. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 25 zam oranını "kabul edilemez" bularak kendi önerisini sundu.

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"HAK EDİLEN RAKAM 35 BİN LİRA"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrasında basın toplantısı düzenleyip gündemi değerlendirdi. Asgari ücret konusuna değinen Kılıç, asgari ücret için telaffuz edilen yüzde 25 artışın kabul edilebilir olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Asgari ücret için yüzde 25 düşünenleri, akıllarını başına almaya, doğru hesap kitap yapmaya, Türkiye'nin enflasyon gerçeğini göz önünde bulundurmaya davet ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye gerçeklerini dikkate alarak davranmalı ve asgari ücreti yüzde 100'ün üzerinde artışla, hak edilen 35 bin lira rakamına ulaştırmalıdır."

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'YENİDOĞAN ÇETESİ' TEPKİSİ

Öte yandan Kılıç yenidoğan çetesine ilişkin, bu şebekenin, Türk insanının sağlık sistemine olan güvenini sarstığını öne sürdü.

KILIÇLI YEMİN TÖRENİ SONRASI TEĞMENLER İÇİN İHRAÇ İSTEMİ

Kılıç, "teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesine" ilişkin soru üzerine ise "Teğmenler bu yemini yapabilmek için komutanlarından izin istemiştir. Ama izin verilmediği halde bu yemini gerçekleştirmişler. Burada, hukukun ve hakkaniyetin gereği olarak dediğimiz şudur, ortada bir disiplinsizlik suçu varsa, sadece kuralları ihlal eden teğmenlerin değil, onlarla birlikte sıralı amirlerinin de hesaba çekilmesi lazım." dedi.

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Suat Kılıç, "MSB'nin yıpratılması sadece Bakanlığı ilgilendiren bir mesele değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve MSB'nin yıpranması, hepimizi ilgilendiren bir meseledir." diye konuştu. (AA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Yeniden Refah Partisi
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