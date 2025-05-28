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Asgari ücret için ezber bozan çıkış! 'Bir düzeltme olabilir' deyip tarih verdi 'Temmuzda ara zam beklemiyoruz ama...'

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Hem çalışanlar hem de işverenler bu sorunun yanıtını merakla bekliyor. Adım adım temmuz ayı da yaklaşırken asgari ücret ara zam konusu daha sık konuşulmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında "Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam beklemiyoruz" dedi ancak ardında ezber bozan bir çıkış yaparak tarih verdi ve "Bir düzeltme olabilir" dedi. İşte asgari ücret konusunda son durum ve beklentiler...

Asgari ücret için ezber bozan çıkış! 'Bir düzeltme olabilir' deyip tarih verdi 'Temmuzda ara zam beklemiyoruz ama...'
Hande Dağ

Asgari ücrete ara zam var mı? Bir ara zam olması halinde asgari ücret 2025 temmuzda ne kadar olacak? Milyonlar bu soruların yanıtını araştırıyor. Asgari ücrete ara zam konusunda resmi bir açıklama gelmezken uzman isimler, zam ihtimaline yönelik beklentilerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş'tan çok dikkat çeken bir açıklama geldi.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

TGRT Haber canlı yayınında "Asgari ücrete ara zam gelir mi?" sorusuna yanıt veren Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretle ilgili hafızamızı tazelediğimiz zaman geçen sene memurlara maaş güncellemesi yapıldı, SSK, Bağkur bütün emeklilere maaş güncellemesi yapıldı, ancak bir tek asgari ücretlilere bir ara zam yapılmadı, güncellenmedi, böyle bir mağduriyet var, bu bir. İki, gerçekleşen enflasyon yüzde 44.8 civarındaydı, ancak sadece yüzde 30'luk oranında bir güncelleme yapıldı. Bugün itibarıyla baktığımız zaman asgari ücret net 22 bin 104 TL. Yani o kadar düşük bir asgari ücret ki açlık sınırının altında. Neden açlık sınırının altında? Ve bu asgari ücrete baktığımız zaman açlık sınırı dediğimiz olay sadece gıda, yeme içme işini karşılıyor. Ancak asgari ücretin kanuni tanımı, yasal tanımına baktığımız zaman, bekar işçiyi baz almamız lazım, dolayısıyla TÜRK-İŞ'in son rakamına baktığımız zaman bu rakam ile 31 bin TL'yi geçmiş durumda, 31 bin 142 TL. Yani biz mevcut yasamıza göre asgari ücreti belirlemiş olmuş olsaydık en az 31 bin 142 TL olması gerekiyor. Ancak maalesef asgari ücret açlık sınırının çok gerisinde kaldı.

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"TARİHİ BİR DURUM SÖZ KONUSU"

Burada hükümetin çıkmazı nedir diye baktığımız zaman Ankara'dan... Yani tarihi bir durum söz konusu. Nasıl tarihi bir durum söz konusu? Biliyorsunuz, asgari ücret işveren açısından bir maliyet, e çalışanın geçinmesiyle ilgili önemli olay. Şimdi asgari ücreti biz yılbaşında belirlediğimiz zaman dolar bazında en yüksekti. Yani dolar bazında asgari ücret yüksek, ancak satın alma gücü anlamında önceki yıllarda asgari ücret 300 dolarken, asgari ücretli kirasını rahatlıkla ödeyebilirken, gıdasını rahatlıkla karşılayabilirken, bugün dolar bazında yüksek olmasına karşın kirayı ödemekten bile aciz durumda asgari ücretli.

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"ASGARİ ÜCRETİN DÖVİZ BAZLI BİR ÇIKMAZI VAR"

Buradan neyi ifade etmeye çalışıyorum? İşveren açısından dolar bazında rekabet gücünü azaltıyor, maalesef şu anda tekstil sektörü dahil, ben çalışma hayatının içerisindeyim, birebir temas halindeyim, tekstil sektörüne baktığımız zaman dolar bazında maliyetler yüksek olduğu için çok sayıda işverenimiz fabrikalarını Mısır'a, Bangladeş'e taşımaya başladı. Yani asgari ücretin döviz bazlı bir çıkmazı var, böyle bir durum var. Dolayısıyla hükümet bunu aşabilirse...

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"EYLÜL AYINDA BİR DÜZELTME OLABİLİR"

Benim tahminim temmuz ayında zaten asgari ücrete bir ara zam beklemiyoruz, ancak eylül ayında bir düzeltme olabilir çünkü asgari ücretlinin dayanacak bir gücü kalmadı. Mevcut asgari ücretle İstanbul'da en düşük kira, en az yani minimum bir Ankara'da 15 binin altında değil. Gıda fiyatları, gıda enflasyonu öyle bir uçtu ki... Zaten sadece ocak ayında yüzde 5'in üzerinde anında enflasyonda bir sıçrama oldu. Maaşlar cebe girmeden eridi.

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"ENFLASYON RAYINA GİRDİKTEN SONRA..."

Dolayısıyla eylül ayında benim beklentim, bir düzeltme şeklinde bir güncelleme yapılmasını bekliyoruz. Temmuzda niye beklemiyoruz? Biliyorsunuz mart ayındaki durum malum. Enflasyon rayına girdikten sonra, eylülden sonra inşallah bir düzeltme büyük bir ihtimalle bekliyoruz"

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Hissenet
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asgari ücret Asgari ücret ara zam İsa Karakaş
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