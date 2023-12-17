Asgari ücret için ezber bozan sözler! Herkesin konuştuğu zam oranında 'yerel seçim' hesabı: "Beklenenin üstünde olur"

Asgari ücretlilerin, emeklilerin ve memurların beklediği zammın seçim atmosferinde belirlenecek olması nedeniyle konu siyasetin de gündeminde. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı ise yarınki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında.

YÜZDE 35-40 BANDI GÜNDEMDE

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, ilk toplantıdan önce asgari ücret pazarlığını dört kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14 bin 25 bin liradan açacaklarını açıklamıştı. En çok konuşulan senaryoya göre ise asgari ücrette yüzde 35-40 bandından bir zam bekleniyor. Bu oranın yüzde 50'yi bulması da ihtimaller dahilinde.

ASGARİ ÜCRETTE 'YEREL SEÇİM' HESABI

Ekonomist Oğul Aktuna ise seçim gündemine dikkat çekerek yüzde 50 zam ihtimalini güçlendiren bir yorumda bulundu. Sözcü TV'de konuşan Aktuna, "Eğer önümüzde bir yerel seçim olmasaydı, siyasi kaygılar olmasaydı biz asgari ücrette gerçekten insanları sükûtu hayale uğratacak bir zam oranıyla karşılaşacaktık. Yerel seçimlerin olmasını hesaba kattığınız zaman ve iktidar partisi de her zaman seçme endeksli yaşadığı için, yani işleri o, seçimden seçime yapıyorlar, tahminlerin biraz üstünde olabilir diye düşünüyorum." sözleriyle halihazırda konuşulan oranların üstünde bir zam yapılabileceğini ifade etti.

"KONUŞULAN ORAN ÇIKMAZ, ÜSTÜ ÇIKAR"

Komisyondan çıkacak karara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilave yapabileceğine değinen Aktuna, "Konuşulan 35-40 bandı çıkmaz, onun da üstü çıkar diye düşünüyorum. Piyasa 38 bekliyor, belki de 45 açıklayacaklar. Bir 5 puan da öyle gelince 50 olacak" diyerek yüzde 50 oranını işaret etti.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI SENARYOLARI

Komisyonun yüzde 40 artış kararı alması durumunda net asgari ücret 15 bin 963, brüt asgari ücret de 18 bin 780 lirayı bulacak.

Yüzde 45'lik artış halinde ise net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.

Fakat yüzde 50 seçeneği gerçekleşirse net asgari ücret 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek. İşverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.