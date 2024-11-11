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Asgari ücret için herkesi şaşırtan rakam! Günlerdir konuşulan o hesap yapıldı, çıkan sonuç şoke etti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.11.2024 08:54
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Yalnızca özel sektör çalışanları değil, asgari ücret çok sayıda kalemi etkileyeceği için milyonlar asgari ücrete yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Yeni asgari ücret için pek çok farklı rakam dile getirilirken 'beklenen enflasyon kadar' zam konusu da gündemdeki yerini konuyor. Böyle olunca asgari ücrete bugüne dek beklenen enflasyon kadar zam yapılsaydı ne olurdu sorusu da merak yarattı ve hesaplanan rakam şaşkına çevirdi.

Asgari ücret için herkesi şaşırtan rakam! Günlerdir konuşulan o hesap yapıldı, çıkan sonuç şoke etti

Asgari ücret ne kadar olacak? Bir süredir ekonomi gündeminin en çok konuşulan konularından bir tanesi bu. 2024'te 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücrete gelecek zam Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan sonuca göre belli olacak. İşveren, işçi ve hükümet arasında asgari ücret zammı konusunda pazarlığın başlamasına artık kısa bir süre kaldı. Hem ekonomi yazarları hem de toplumun farklı kesiminden pek çok kişi yeni asgari ücret için farklı rakamlar ortaya atmaya devam ediliyor. Özellikle bugüne dek asgari ücret zam oranı için yüzde 20'den yüzde 100'e kadar pek çok farklı oran telaffuz edildi.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN 'BEKLENEN ENFLASYON' BAZ ALINIRSA HANGİ RAKAM ÇIKAR?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; asgari ücrete 'ileriye dönük endeksleme' yani beklenen enflasyon kadar zam yapılması gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44, 2025 yılı enflasyon oranı beklentisi de yüzde 21 olarak açıklandı.

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Eğer asgari ücret zammı için bu oran baz alınırsa zammın yüzde 21-25 aralığında olması öngörülüyor. Asgari ücrete yüzde 21 zam gelmesi halinde yeni rakam 20 bin 572,56 TL'ye, yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni rakam 21 bin 252,65 TL'ye çıkacak. Peki, bugüne dek beklenen enflasyon baz alınsaydı asgari ücret ne kadar olurdu?

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Ekonomim'de yer alan habere göre 2006 sonrasında gelecek yıla yönelik enflasyon beklentilerine göre zam yapılsaydı günümüzde asgari ücret 1.875,26 TL olacaktı.

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“İleriye dönük endeksleme” üzerinden zam gelseydi 2016 yılındaki sapmanın ardından 2024 yılında asgari ücret 2 bin 921 lira, 2019 sonrasına göre hesaplandığında da 4 bin 65 lira olacaktı.

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"ALIM GÜCÜNÜN YARISI ERİMİŞ OLACAKTI"

TCMB’nin eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara'ya göre son 3 yılda ücret artışları resmi tahminlere göre (ileriye dönük endeksleme ile) yapılmış olsaydı, çalışanların alım gücünün yaklaşık yarısı erimiş olacaktı.

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ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ

2025 asgari ücret için bugüne dek farklı kesimler tarafından ortaya atılan zam tahminleri ve o oranlar karşılığı oluşabilecek yeni rakamlar da şu şekilde:

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