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Asgari ücret için ilk rakamı TÜRK-İŞ verdi! Asgari ücrette zam pazarlığı bu rakamla başladı 'Altında olursa imza atmayız'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.12.2024 15:56
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Asgari ücret ne kadar olacak? Türkiye günlerdir bu sorunun yanıtını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi ancak o toplantıda da taraflardan herhangi bir rakam gelmedi. Toplantının ardından TÜRK-İŞ, işçi kesiminin talep ettiği rakamı bugün açıklayacağını duyurmuştu. TÜRK-İŞ’ten merakla beklenen asgari ücret rakamı geldi. Peki, işçi kesimi ne kadar asgari ücret istiyor?

Asgari ücret için ilk rakamı TÜRK-İŞ verdi! Asgari ücrette zam pazarlığı bu rakamla başladı 'Altında olursa imza atmayız'

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı uzun süredir asgari ücret zammında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını bugün gerçekleştirdi fakat masada yine bir rakam konuşulmaması gündem oldu. Rakam konuşulmadığını, toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar duyurdu. Bu gelişmenin ardından herkes asgari ücret rakamının yanı sıra hangi taleplerin geleceğine kilitlendi. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için pazarlıkta ilk rakam ne?

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TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLAYACAĞINI DUYURDU

TÜRK-İŞ, Ağar’ın açıklamasından bir süre sonra işçi kesiminin talebini açıklayacağını duyurdu.

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TÜRK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda taraflarca herhangi bir rakamın dile getirilmediği belirtilerek "Bunun üzerine toplantının ardından TÜRK-İŞ'te bir araya gelen TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri, işçi kesiminin talep ettiği rakamı belirleyerek TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunmuştur. Kamuoyunun rakamların açıklanması konusundaki beklentileri dikkate alınarak bugün saat 16.00'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında işçi kesiminin talep ettiği rakam kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

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RAKAM VERİLDİ! TÜRK-İŞ’İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ BELLİ OLDU

TÜRK-İŞ merakla beklenen rakamı açıkladı. Böylece işçi kesiminin asgari ücret talebi netlik kazandı.

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kameraların karşısına geçerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"19 gündür süren bir asgari ücretle ilgili bir serüveni beraber yaşıyoruz. Yanımızda oturan 4 tane asgari ücretli arkadaşımız var. Bu süreç zarfında görüşmeler başlamadan 1 hafta önce bu arkadaşlarımızı yönetim tespit etti, arkadaşlarımızla bu 5. toplantı. Uzmanlarımız, hukukçularımız asgari ücretle ilgili bilgi sahibiler. Bir çalışma yapıyorlar.

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Kamuoyunda bizle ilgili bir an önce rakam açıklayın deniyor. 20 günlük süre zarfında TÜRK-İŞ neden açıklamıyor... İşveren ilk olarak açıklamalı. Açıklaması gereken birinci öncelik işverende, onu söylemesi gerekiyor. Burada asgari ücretle ilgili bugüne kadar bir rakam bekledik. 3. toplantıda da rakam gelmedi. 2024 herkes için zor bir yıl oldu. 2023'te öyle oldu.

İmkan olsa bizim dışımızdaki sendikalar da olsa. Diğer sendikalarla da yürüttük biz süreci.

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Asgari ücret geçmişte belirleme ücretiydi. Şu anda geçim ücreti oldu ülkemizde. Tamamına yakını özel sektörü ilgilendiriyor. 3 toplantıda nasıl geçinemediklerini bizim arkadaşlarımız, birinci ağızdan işveren ve hükümet yetkililerine anlattılar. Ülkedeki fiyat artışları ortada. Geçim şartları ortada. Şu anda asgari ücret 11 bin TL düzeyine düştü. 17 bin TL alım gücü vardı o düştü. Onun için asgari ücret geçim ücreti oldu. Bu ücretle insanlar 1 hafta geçinemiyor.

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Biz bugün bu meselenin biteceğini umut ediyorduk. Bugünkü toplantıya katılan arkadaşlarımız hükümet ve işverenin rakam vermediğini söyledi. Kamuoyu bizden rakam bekliyor. Öyle bir noktaya geldik ki bizi itibarsızlaştırmaya devam ediyorlar televizyonlarda.

Komisyonda bugün toplantı sonrası oturup konuştuk. Partilerimiz muhakkak bize rakam veriyor. 50 bin TL, 36 bin TL, 28 bin TL'lik rakamlar var benim önümde.

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Bugüne kadar açıklamamızın sebebi ilk önce işveren ve hükümet açıklasın diyorduk. Herkes bir rakam veriyor. Şu anda Sayın Mehmet Şimşek diyor ki 'Ülke iyiye gidiyor, bundan pay alacaksınız' diyor. Madem iyi gidiyor o zaman hepimizin mutlu olacağı bir rakam açıklayın.

Değerli arkadaşlar her kesimin alım gücü düştü. Bir ay evvel 150 bin kişi topladık biz, partiler toplasın şimdi de göreyim. Kararı şimdi okuyorum:

Asgari ücret yüzde 45 ve üzerine refah payıyla birlikte 29 bin 583 bin TL olmalıdır. Bakan Şimşek 'Büyüyoruz' diyor ya o zaman yüzde 20'li refah payını ver. Yüzde 45 zam üzerine de yüzde 20 refah payı talep ediyoruz. Bu rakamı vermezlerse imza atmayız."

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