Asgari ücret için 'Kaçınılmaz' diyerek canlı yayında tarih verdi! 'Düzeltme şeklinde...'

Asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonlarca vatandaş bu sorunun yanıtını bekliyordu ancak asgari ücrete ara zam haberi gelmedi. Peki, 2025 yılı içerisinde asgari ücrete bir güncelleme bekleniyor mu? Uzman isim canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"AYNI NOKTADAYIM"

TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız, SGK Başuzmanı İsa Karakaş'a "Siz diyordunuz ki; Temmuz ayında ben herhangi bir gelişme beklemiyorum asgari ücretle ilgili ama kuvvetle muhtemel Eylül ayında bir düzeltme olacak. Aynı noktada mısınız?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Aynı noktadayım. Ben Ocak ayından beri, biliyorsun sadece Ocak ayında yüzde 5'in üzerinde bir erime oldu asgari ücrette. Sadece Ocak ayında, takip ediyorsun ekonomiyi... Dolayısıyla inanılmaz bir baskı var. Sadece milletvekillerine değil, vatandaş AK Parti teşkilatında da çok büyük serzenişler içerisinde. Bakın ne ne diyoruz yani ne evde ne işte çalışan gençlere bakıyoruz. Yani şimdi diyorlar ya mesela iş beğenilmiyor... 22 bin TL ile İstanbul gibi, Ankara gibi bir yerde sadece ulaşım giderini baz aldığın zaman zaten o ücretin hiçbir işe yaramadığı aşikar. Mesela haberlerde Sayın Bakan da söyledi; yüzde 70'in üzerinde ev sahibi var, yüzde 78 falan herhalde öyle bir rakam söyledi. Ama TÜİK rakamlarına baktığımız zaman o rakamın çok düşük olduğunu yani lojmanda oturan ya da ailesine evinde oturanlar da ev sahibi kabul etmiş.

Dolayısıyla büyük bir kiracı sorunu var ve en önemlisi yeni nesil yani gençler, yeni çalışma hayatına girenler hepsi evsiz. Şimdi bir düşünün yani şimdi 22 bin 104 TL'nin nereden bakarsanız bakın Ankara'da, İstanbul'da hatta küçük şehirlere baktığımız zaman ne kadar bir ev kirası? 15 bin TL altında herhalde bir ev kalmadı artık kiralık bir ev. Yani en kötü ev bile 15 bin TL. Şimdi 7 bin lira da ulaşıma gittiği zaman sıfır elde var sıfır.

O 7 bin lirayla ne yapacak? Ulaşım bedelini de saydığınız zaman sıfır. Yani şimdi bir insan 45 saatini gidip tamamen bir işverene hasrettiği zaman elinde sıfır. Düşünebiliyor musun? Gıda ihtiyacını bile karşılamıyor. Bu asgari ücret zaten 2024 yılına baktığımız zaman bakın yüzde 44.38'di enflasyon. Ne kadar geçen sene asgari ücrete zam yapıldı? 17 bin TL'den 22 bin 104 TL'ye çıkarıldı. Dolayısıyla yüzde 30 zam yapıldı. 2024 yılında asgari ücretlerin alacağı var. Alacaklı durumdalar. Ne kadar alacaklı durumdalar? Yüzde 14.38. Yani enflasyonun altında yüzde 14.38 oranında 2024 yılında zam yapıldı. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Temmuz ayına geldik. Temmuz ayına geldiğimiz zaman yüzde 16.67 oranında TÜİK enflasyonundan bahsediyoruz. Yani böyle ENAG enflasyonundan ya da İTO'nun enflasyonundan bahsetmiyoruz. TÜİK'in enflasyonuna göre Temmuz ayı itibarıyla bütün asgari ücretlilerin ücretlerinde yüzde 16.67 oranında enflasyona ezildikleri tescillendi.

"TÜİK ENFLASYONUNA GÖRE ŞU ANDA ENFLASYON DİZGİNLENMİŞ DURUMDA GİBİ"

Şimdi Temmuz'da beklemiyorduk Ocak ayından itibaren. Neden? Biz bir analize dayalı olarak Ankara'dan takip ediyoruz. Bir ekonomi programını takip ediyoruz. Ancak Temmuz ayından itibaren artık faiz düşüşü bekliyoruz ve dolayısıyla TÜİK enflasyonuna göre şu anda enflasyon dizginlenmiş durumda gibi. Temmuzda düşüşler düşmesiyle birlikte dolayısıyla artık asgari ücrete zam yapılması sadece AK Parti milletvekillerinin talebi değil, işverenlerin de talebi. Çünkü birçok işveren kesimi de söyledi; bu ücretle artık çalışmak imkansız. Evet, haklısınız, işverenler daha fazla versin. Bir yasal engel var mı? Maalesef vermiyor. Vermedikleri için gereksiz yere serzenişlerde bulunuyor. Bir de şunu söyleyelim; bakın şimdi asgari ücret dediğimiz mesele sadece 8 milyonu aşkın asgari ücreti ilgilendirmiyor. Komşu ücretleri de baz aldığımız zaman hatta tüm özel sektörü baz alalım, özel sektörde beyaz yakalılar dahil bütün yapılan araştırmalarda özel sektörün neredeyse yüzde 70'in üzerinde asgari ücrete zam yapılıp yapılmamasına göre yüksek ücretliler beyaz yakalılara göre ona göre yapılıyor.

"EYLÜL AYINDA DÜZELTME ŞEKLİNDE BİR GÜNCELLEME YAPILMASI KAÇINILMAZ DİYORUM"

Geçen seneden beri güncelleme olmadığı için özel sektör çalışanların maaşlarıyla kamu işçilerinin maaşları arasında inanılmaz bir makas farkı oluştu. Yani düşünebiliyor musun? Aynı aynı işi yapıyor. Örneğin temizlik hizmetlerini düşün. Yani temizlik hizmeti yapan bir özel sektör işçisi ile kamu işçisi arasında yüzde 100'ü aşan bir fark oluştu. Bu kabul edilebilir bir fark değil. Ve dolayısıyla hükümetin artık çok zaman kaybetmeden Eylül ayında düzeltme şeklinde bir güncelleme yapılması kaçınılmaz diyorum"