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Asgari ücret için kulis bilgisi: İsa Karakaş canlı yayında 'Yüzde 50 zam' dedi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2027 asgari ücret rakamı için heyecanlı bekleyiş yavaş yavaş başladı. 2026 yılında net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücrette yeni rakama dair kulis bilgileri merak ediliyor. Son olarak SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı bir çıkış geldi.

Asgari ücret için kulis bilgisi: İsa Karakaş canlı yayında 'Yüzde 50 zam' dedi
Hande Dağ

Eylül ayı yaklaşırken 2027 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı yavaş yavaş merak edilmeye başlandı. 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücrette ne kadarlık bir artış yapılacağı ve 2027 asgari ücret rakamının ne kadar olacağı milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzman isimden dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi.

Asgari ücret için kulis bilgisi: İsa Karakaş canlı yayında Yüzde 50 zam dedi 1

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin çok düşük olduğu, gerçeklerden çok uzak olduğunu herkes biliyor. Bizim söylememize gerek yok, 28 bin lirayla değil bir ailenin, bir kişinin bile ay sonunu getirmesi mümkün değil. Bunu tekrar tekrar konuşmanın bir anlamı yok. Ve önceki yıllarda 2025 yılına baktığımız zaman emeklilere temmuzda ara zam yapıldı, memurlara, işçilere... Ama asgari ücret sabit kaldığı için... Yüzde 40 oranında asgari ücretli var, doğrudan doğruya. Komşu ücretlerle beraber yüzde 50'yi aşıyor. Ama sana bunlar değil. Tüm çalışanları etkiliyor. Beyaz yaka dahil asgari ücrete ara zam gelmediği zaman maalesef özel sektörün yüzde 70'ten fazlası beyaz yaka dahil hiç kimseye ara zam yapmıyor. Dolayısıyla özel sektörde çalışanlar arasında olağanüstü bir tepki var.

Asgari ücret için kulis bilgisi: İsa Karakaş canlı yayında Yüzde 50 zam dedi 2

Geçen yıl ne oldu? Gerçekleşen enflasyonun altında bir asgari ücret zammı oldu. Dediler ki beklenen enflasyon. Beklenen enflasyon yüzde 30'larda olacak. Bunun da altında kaldı. Dolayısıyla bunun telafi edileceğini söyleyebiliriz.

Asgari ücret için kulis bilgisi: İsa Karakaş canlı yayında Yüzde 50 zam dedi 3

"ANKARA'DA KONUŞULAN KULİS BİLGİSİ"

Ankara'da konuşulan kulis bilgisi şu; eğer ki seçim kasım ayında olursa, bunu bütçeden anlayacağız, 2027 kasımda olursa ocak ayında asgari ücrete yüzde 50'lik bir zam görebiliriz. Bu yüzde 50'lik zam birden bire yüzde 50'lik zam olabilir veya yüzde 30 artı yüzde 20 veya artı yüzde 25 seçimin durumuna ara zam şeklinde de olabilir. Yani 2 formül söz konusu. Birinci formül; ocak ayında bir kereden yüzde 50 civarında bir zam. Eğer bu yapılmazsa gerçekleşen enflasyon civarında yüzde 30'luk bir zam, ardından temmuzda bir ara zamla yine yüzde 50'nin üzerine çıkarılması gibi formüller konuşuluyor. Konuşulanları aktarıyoruz. Tabii ki buna karar verecek olan hükümet. Aralık ayında komisyon toplanacak"

Asgari ücret için kulis bilgisi: İsa Karakaş canlı yayında Yüzde 50 zam dedi 4

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