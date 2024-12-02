Asgari ücret için 'Müneccimlik yapmayayım ama...' diyerek açıkladı! 5 formül, 2 rakam 'Öyle gözüküyor'

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret için nefesler tutuldu, gözler asgari ücret tespit komisyonunun gerçekleştireceği görüşmelere çevrildi. Asgari ücret zammı için çok sayıda tahmin ortaya atılmaya devam ederken 5 formüle göre asgari ücret artışı hesaplanıyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte oranlar ve değerlendirmeler...

A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

ASGARİ ÜCRETTE MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Faruk Erdem "10 Aralık'ta asgari ücret tespit komisyonu toplanacak, ilk toplantısını yapacak. Ha ilk toplantıdan bir sonuç çıkar mı? Çıkmaz tabii ki hani o bir işte bir buluşma olacak orada, bir merhaba buluşması, Bakanlığın ev sahipliğinde. Daha sonraki toplantılar, iki toplantı daha yapılacak yani Türk-İş'in ev sahipliğinde ve TİSK'in ev sahipliğinde yani işçilerin ve işverenin ev sahipliğinde. Dolayısıyla orada rakamlar ortaya gelir ve pazarlık devam eder. Tabii bu toplantılarda sadece bu toplantılarda konuşulmuyor, bu toplantıların arasında da heyetler arasında görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla Aralığın sonuna kadar bu rakamın açıklanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"ENFLASYON BURADA ÇOK ÖNEMLİ BİR VERİ OLUYOR"

Erdem "5 formülden bahsediliyor. Size en yakın formül hangisi?" sorusuna yanıt olarak ise "Şimdi çok da hani böyle bir müneccimlik yapmayayım ama tabii enflasyon burada çok önemli bir veri oluyor. Yani enflasyon belirlemiyor asgari ücreti ama enflasyona bakılıyor. Ama tabii aralık ayı itibarıyla enflasyon, yıl sonu enflasyonu belli olmuş olmuyor. O yüzden de öngörüler burada önem kazanıyor. Yarın inşallah burada değerlendiririz; kasım ayı enflasyonu da açıklanacak. Dolayısıyla 5 aylık enflasyon ortaya çıkacak. Şimdi 6 aylık enflasyon 12.06 ama..." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE 5 FORMÜL

Devamında Erdem "Şöyle bir bakalım mevcut duruma. Biliyorsun 20 bin lira şu anda brüt asgari ücret, net asgari ücret 17 bin lira, işverene maliyet de 23 bin 503 lira. Bu da önemli çünkü iki tarafı var bu işin, işverene maliyeti, rekabet şartları, işte istihdamın korunması masanın bir tarafında, bir tarafında da işçiler açısından işte geçim, hayat pahalılığı, enflasyon vesaire bunlar pazarlık olacak" dedi.

Formülleri sıralayan Erdem "Şimdi yüzde 41,5 dememizin sebebi şu; bu orta vadeli programdaki yıl sonu enflasyon beklentisiydi. Buna göre de brüt 28 bin 303 lira, net 24 bin 58 lira oluyor, işverene maliyet 30 bin liranın üstüne çıkıyor 33 bin lira. Yüzde 44'ün anlamı şu; o da Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi. Orada da 28 bin 803 lira, net ücret de 24 bin 483 lira yine işverene maliyet de 34 bin liraya yaklaşmış oluyor. Şimdi diğer alternatiflere bakalım. Çünkü burada bir tartışma da var bu yılın enflasyonuna mı bakılsın, önümüzdeki yılın enflasyonuna mı bakılsın yoksa ikisinin ortasında bir rakam mı olsun..." şeklinde konuştu.

"Geçmiş yıllarda nasıl yapıldı?" sorusuna yanıt olarak ise Erdem "Geçmiş yıllara baktığın zaman içinde bulunduğumuz yılın enflasyonu baz alınmış ve onun üzerinde artışlar da olmuş hep" dedi. Bu yıl neden böyle bir tartışmaya girildiği sorusuna yönelik ise "İşte böyle bir tabii enflasyonist ortam, biraz sıkı para politikası izleniyor vesaire, enflasyonun düşürülmesi burada önemli... Yani hep onu söylüyoruz; burada çok büyük para verirsiniz ama verdiğiniz para bir işe yaramazsa bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla öncelik, hükümetin de önceliği enflasyonu düşürmek. Enflasyon düştükçe bizim alım gücümüz de artacak." yanıtını verdi.

Devamında Erdem "Baktığın zaman işte yüzde 25'ten başlayalım. Netleri söyleyeyim. Yüzde 25 artarsa 21 bin 253 lira oluyor, yüzde 30 artarsa 22 bin 103 lira oluyor, yüzde 35 artarsa 22 bin 953 lira oluyor. Dolayısıyla burada öyle gözüküyor ki 22 bin 24 bin lira arasında bir net ücret ortaya çıkacak gibi. Tabii ama bunu asgari ücret tespit komisyonu oturacak, pazarlık masasında bu tartışılacak, teklifler gelecek, işte 10 Aralık'taki toplantı önemli. Ondan sonra da zaten biz oradaki toplantıdan gelen işaretlere göre görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.