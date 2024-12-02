FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret için 'Müneccimlik yapmayayım ama...' diyerek açıkladı! 5 formül, 2 rakam 'Öyle gözüküyor'

Asgari ücret için 'Müneccimlik yapmayayım ama...' diyerek açıkladı! 5 formül, 2 rakam 'Öyle gözüküyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.12.2024 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret için gözler artık Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda! Asgari ücret zammına dair rakam ve oranlar konuşulmaya devam ederken farklı çevrelerden de tahminler geliyor. Peki, hangi oranda artış ne kadarlık bir net asgari ücret ve işverene maliyet getirecek? Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem "Müneccimlik yapmayayım ama enflasyon burada çok önemli bir veri oluyor" deyip ihtimalleri sıraladı. İşte yüzde 41,5, yüzde 44, yüzde 35, yüzde 30 ve yüzde 25 oranında artışlara göre yeni asgari ücret...

Asgari ücret için 'Müneccimlik yapmayayım ama...' diyerek açıkladı! 5 formül, 2 rakam 'Öyle gözüküyor'

Asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret için nefesler tutuldu, gözler asgari ücret tespit komisyonunun gerçekleştireceği görüşmelere çevrildi. Asgari ücret zammı için çok sayıda tahmin ortaya atılmaya devam ederken 5 formüle göre asgari ücret artışı hesaplanıyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte oranlar ve değerlendirmeler...

iStock-1406252463 (5)

A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

iStock-513223014 (1)

ASGARİ ÜCRETTE MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Faruk Erdem "10 Aralık'ta asgari ücret tespit komisyonu toplanacak, ilk toplantısını yapacak. Ha ilk toplantıdan bir sonuç çıkar mı? Çıkmaz tabii ki hani o bir işte bir buluşma olacak orada, bir merhaba buluşması, Bakanlığın ev sahipliğinde. Daha sonraki toplantılar, iki toplantı daha yapılacak yani Türk-İş'in ev sahipliğinde ve TİSK'in ev sahipliğinde yani işçilerin ve işverenin ev sahipliğinde. Dolayısıyla orada rakamlar ortaya gelir ve pazarlık devam eder. Tabii bu toplantılarda sadece bu toplantılarda konuşulmuyor, bu toplantıların arasında da heyetler arasında görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla Aralığın sonuna kadar bu rakamın açıklanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

a1

"ENFLASYON BURADA ÇOK ÖNEMLİ BİR VERİ OLUYOR"

Erdem "5 formülden bahsediliyor. Size en yakın formül hangisi?" sorusuna yanıt olarak ise "Şimdi çok da hani böyle bir müneccimlik yapmayayım ama tabii enflasyon burada çok önemli bir veri oluyor. Yani enflasyon belirlemiyor asgari ücreti ama enflasyona bakılıyor. Ama tabii aralık ayı itibarıyla enflasyon, yıl sonu enflasyonu belli olmuş olmuyor. O yüzden de öngörüler burada önem kazanıyor. Yarın inşallah burada değerlendiririz; kasım ayı enflasyonu da açıklanacak. Dolayısıyla 5 aylık enflasyon ortaya çıkacak. Şimdi 6 aylık enflasyon 12.06 ama..." ifadelerini kullandı.

a2

ASGARİ ÜCRETE 5 FORMÜL

Devamında Erdem "Şöyle bir bakalım mevcut duruma. Biliyorsun 20 bin lira şu anda brüt asgari ücret, net asgari ücret 17 bin lira, işverene maliyet de 23 bin 503 lira. Bu da önemli çünkü iki tarafı var bu işin, işverene maliyeti, rekabet şartları, işte istihdamın korunması masanın bir tarafında, bir tarafında da işçiler açısından işte geçim, hayat pahalılığı, enflasyon vesaire bunlar pazarlık olacak" dedi.

a3

Formülleri sıralayan Erdem "Şimdi yüzde 41,5 dememizin sebebi şu; bu orta vadeli programdaki yıl sonu enflasyon beklentisiydi. Buna göre de brüt 28 bin 303 lira, net 24 bin 58 lira oluyor, işverene maliyet 30 bin liranın üstüne çıkıyor 33 bin lira. Yüzde 44'ün anlamı şu; o da Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi. Orada da 28 bin 803 lira, net ücret de 24 bin 483 lira yine işverene maliyet de 34 bin liraya yaklaşmış oluyor. Şimdi diğer alternatiflere bakalım. Çünkü burada bir tartışma da var bu yılın enflasyonuna mı bakılsın, önümüzdeki yılın enflasyonuna mı bakılsın yoksa ikisinin ortasında bir rakam mı olsun..." şeklinde konuştu.

a4

"Geçmiş yıllarda nasıl yapıldı?" sorusuna yanıt olarak ise Erdem "Geçmiş yıllara baktığın zaman içinde bulunduğumuz yılın enflasyonu baz alınmış ve onun üzerinde artışlar da olmuş hep" dedi. Bu yıl neden böyle bir tartışmaya girildiği sorusuna yönelik ise "İşte böyle bir tabii enflasyonist ortam, biraz sıkı para politikası izleniyor vesaire, enflasyonun düşürülmesi burada önemli... Yani hep onu söylüyoruz; burada çok büyük para verirsiniz ama verdiğiniz para bir işe yaramazsa bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla öncelik, hükümetin de önceliği enflasyonu düşürmek. Enflasyon düştükçe bizim alım gücümüz de artacak." yanıtını verdi.

a5

Devamında Erdem "Baktığın zaman işte yüzde 25'ten başlayalım. Netleri söyleyeyim. Yüzde 25 artarsa 21 bin 253 lira oluyor, yüzde 30 artarsa 22 bin 103 lira oluyor, yüzde 35 artarsa 22 bin 953 lira oluyor. Dolayısıyla burada öyle gözüküyor ki 22 bin 24 bin lira arasında bir net ücret ortaya çıkacak gibi. Tabii ama bunu asgari ücret tespit komisyonu oturacak, pazarlık masasında bu tartışılacak, teklifler gelecek, işte 10 Aralık'taki toplantı önemli. Ondan sonra da zaten biz oradaki toplantıdan gelen işaretlere göre görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

a6

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İşçi Asgari ücret zammı asgari ücret zam oranı işveren yeni asgari ücret ne kadar
En Çok Okunan Haberler
Suriye'deki olaylar üzerine "Türkiye hazır" mesajı

Suriye'deki olaylar üzerine "Türkiye hazır" mesajı

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında sır ölüm! Sağ koluna iki adet iğne vurulmuş...

MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek!

MÜSİAD'ın asgari ücret teklifi işçi ve emekçiyi üzecek!

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

Araç yenilemek için bu haberi bekliyorlardı! ÖTV'siz ve KDV'siz dönem başlıyor

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

Nefesler tutuldu! Milyonlarca vatandaşın maaş zammı bu orana bağlı!

Nefesler tutuldu! Milyonlarca vatandaşın maaş zammı bu orana bağlı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.