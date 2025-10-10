FİNANS

Asgari ücret için MÜSİAD'dan açıklama! 'Gerçekleşmiş enflasyon artı...' İş dünyasından ilk talep

Milyonlarca kişi 2026 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammı ile ilgili tahminler de gelmeye başladı. Asgari ücretle ilgili MÜSİAD'dan da önemli açıklama geldi. CNBC-e yayınında konuşan MÜSİAD Başkanı Özdemir, asgari ücrette gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması ve bunun üzerine büyüme oranının eklenmesi gerektiğini belirtti.

Cansu Akalp

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSIAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e canlı yayınında Şafak Tükle'nin sorularını yanıtladı.

Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Artık iş dünyası verilere takılarak ilerlemeyi öğrendi. Eylül ayında enflasyonun yükselmesi iş dünyasında ciddi kırılganlık oluşturmaz. Karşımızda geçtiğimiz 10 yılın üstünde bir eylül ayı artışı var. Bu rakam biraz endişe verici olabilir. Haziran ayından itibaren fiyatlama davranışlarında bozulma gözlemliyoruz. Biz daha çok çekirdek enflasyona odaklanılması gerektiğini söylemiştik. Burada direnç olduğunu görebiliyoruz. Enflasyonun ve faizin düşüş trendine girdiğinin ikna olunması süreci var. Burada da biraz yavaşlama ve kırılma görüyorum.

"SON İKİ TOPLANTIDA 100-150'ŞER BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUZ"

Merkez Bankası'ndan bu ayki toplantıda 100-150 baz puan aralığında faiz indirimi beklentimiz var. Tek başına faiz-enflasyon ilişkisini kullanacağımız dönemi yaz aylarında bıraktık. Aralıkta da bu bazda indirim devam eder diye düşünüyorum. Şok indirim beklemiyoruz.

"FAİZ İNDİRİMLERİ BANKALAR TARAFINDA YANSIMIYOR"

Piyasanın Kovid'den bu yana oturmuş olduğu denge var. Sadece enflasyonu düşürmeye endeksli bir para politikası izlenirse beraberinde birçok piyasa etkenini tahrip etmiş oluruz. Paraya ulaşımla ilgili çok ciddi problemler var. Politika faizinin aşağı inmesiyle doğru orantılı faiz politikası bankalar tarafından güdülmüyor. Faiz indirimlerinin bankalar tarafında tam yansıdığını söylemek zor.

"ASGARİ ÜCRETTE GERÇEKLEŞEN ENFLASYON VE BÜYÜME PAYI EKLENMELİ"

Asgari ücret konusunda bir tarafta sanayici var. Sanayici daha çok üretici TL maliyetlerin yükselmemesi asgari ücretin yüksek açıklanmaması arzusunda. Öte taraftan bakınca hane halkına anlam ifade edici bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Asgari ücrette beklenenin bir miktar üstünde açıklamaya toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hane halkının morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Beklenen enflasyon değil gerçekleşmiş enflasyon artı milli gelirden de pay alınması lazım. Büyüme oranının üzerine eklenerek asgari ücret açıklanması güzel olur. Rakam vermeyeyim. Halkın, toplumun kazancında enflasyon verisinin altında kalmayıp ülkenin büyüme oranının üzerine eklendiği rakamın daha mokul olacağını düşünüyorum.

"PİLOT OLARAK İSTANBUL'DA UYGULANABİLİR"

Bölgesel asgari ücret 1985'lere kadar uygulandı. Kanun gerekiyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Bölgesel asgari ücretin çok daha iyi yaklaşım sergileyeceğini düşünüyorum. Belki pilot olarak İstanbul'da uygulanabilir. İyi bir açılım olabilir."

Anahtar Kelimeler:
