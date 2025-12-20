FİNANS

Asgari ücret için net rakam verdi! Muhammed Bayram canlı yayında açıkladı

Asgari ücret zammının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Uzman isimlerden peş peşe tahminler gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammed Bayram, canlı yayında çok kritik bilgiler paylaştı. Süreçle ilgili önümüzdeki haftayı işaret eden Bayram, canlı yayında asgari ücret rakamı için tahminde bulundu. İşte detaylar...

Asgari ücret için net rakam verdi! Muhammed Bayram canlı yayında açıkladı
Cansu Akalp

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını da 18 Aralık'ta gerçekleştirdi. İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ komisyonun yapısı nedeniyle bu yıl toplantılarda yer almıyor.

Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammed Bayram TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret zammıyla ilgili konutuştu.

Bayram, TÜRK-İŞ'in görüşmelere katılmama kararının süreci zor soktuğunu ifade ederek, Hazine ve Maliye Bakanı’nın ziyaretinin ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın TİSK’e, belirlenecek rakam konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı. Buna karşın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın, TÜRK-İŞ masada olmasa bile orta yolun bulunması için mücadele edileceği sinyalini verdiğini söyledi.

Asgari ücret için net rakam verdi! Muhammed Bayram canlı yayında açıkladı 1

TİCARİ AHLAK EKSİKLİĞİ BÜYÜK SORUN

"Asgari ücret çok önemli bir rakam" diyen Bayram, 2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmamasının vatandaşı ciddi şekilde etkilediğini vurguladı. Asgari ücrete yapılan artışların doğrudan enflasyonu artırmadığını savunan Bayram, “Ticari ahlak eksik olduğu için fiyatlar artıyor. Asgari ücret arttı diye fiyat artıran varsa devletin çok sert önlem alması gerekiyor, yoksa gelen zam da bir işe yaramaz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret için net rakam verdi! Muhammed Bayram canlı yayında açıkladı 2

Yıl başında yüzde 30 artış yapıldığını, ancak yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyelerine gelmesiyle bu zammın eridiğini dile getiren Bayram, genel enflasyon ile hissedilen enflasyonun karıştırılmaması gerektiğini belirtti. Bayram’a göre hissedilen enflasyon, vatandaşın bir ay boyunca en fazla harcama yaptığı kalemlerdeki fiyat artışlarından oluşuyor.

TİCARETTEN MEN EDİLMELİ

Fahiş fiyat konusuna da değinen Bayram, para cezasının tek başına yeterli olmadığını belirterek, "Devletimiz fahiş fiyat tespit ettiği durumda ticaretten men edilmeli" dedi.

Asgari ücret için net rakam verdi! Muhammed Bayram canlı yayında açıkladı 3

Asgari ücret için 27 bin ile 30 bin lira arasında bir rakamın konuşulduğunu ifade etti.

ELDEN MAAŞ TAMAMLAMA SORUNU

Bayram ayrıca, bazı işverenlerin asgari ücreti bankadan yatırıp üzerini elden tamamladığını, oysa asgari ücretin mesleğe yeni başlayan bir çalışanın başlangıç ücreti olması gerektiğini söyledi. Devletin işveren üzerindeki yükü hafiflettiğini belirten Bayram, vergi yükünün kaldırıldığını ve devletin milyarlarca liralık gelirden vazgeçtiğini hatırlattı.

REFAH PAYI DETAYI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce işverene hitaben söylediği “Kefenin cebi yok” sözünü hatırlatan Bayram, bu çağrı sonrası işverenin daha fazla fedakârlık yapacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözlerini anımsatarak, komisyondan çıkan rakamın düşük bulunması halinde Cumhurbaşkanı’nın refah payı eklenmesi yönünde süreci yeniden değerlendirebileceğini belirtti.

Asgari ücret için net rakam verdi! Muhammed Bayram canlı yayında açıkladı 4

CANLI YAYINDA NET RAKAM VERDİ

Asgari ücretin normal şartlarda işçi ve işveren tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Bayram, en düşük yüzde 28 zam beklentisi olduğunu açıkladı. Bu oranın gerçekleşmesi halinde asgari ücretin yaklaşık 29 bin lira seviyesine çıkacağını söyledi.

3. TOPLANTIDA BELLİ OLUR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, TÜRK-İŞ’in açıkladığı 97 bin liralık yoksulluk sınırını eleştirdiğini hatırlatan Bayram, önümüzdeki hafta yapılacak 3. toplantıda asgari ücret rakamının açıklanabileceğini ifade etti.

