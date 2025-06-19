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Asgari ücret tahmini tutmuştu, ara zam için net konuştu! 'Bir miktar artırılabilir'

Asgari ücrete yılın başında yüzde 30 zam yapılmıştı. Ancak enflasyonun yükselerek devam etmesinden dolayı çalışanlar ara zam beklemeye başladı. Asgari ücrete ara zam yapılmayacağı söylense göstergeler buna ihtiyaç olduğunu işaret ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret için olası ara zam senaryoları ile ilgili bilgi verdi.

Asgari ücret tahmini tutmuştu, ara zam için net konuştu! 'Bir miktar artırılabilir'
Ezgi Sivritepe

2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zam ile 26.005,50 TL’ye, net 22.104,68 TL’ye çıkarıldı. Bu zammın ardından çalışanlar ekonomik olarak rahatlamayı beklese de enflasyon nedeniyle maaşlarında kayıplar da oluştu. Kayıpların telafisi için ara zam gelir mi sorusu sorulmaya başlandı.

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"GELİR DENGESİZLİĞİ ARTABİLİR"

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısındak, asgari ücrete ara zam gelmesi gerektiğini ifade etti. Erdursun, ekonomi yönetiminin 2025 yılının başında aldığı açıklamalar nedeniyle asgari ücrete yılda iki kere zammın gelemeyeceğini aktardı ve şunları söyledi:

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"Bu beyanın üzerinden geçen altı aylık süreçte:

-Açlık ve yoksulluk sınırının asgari ücretin çok üzerine çıkması
-Ve en önemlisi, asgari ücretle geçi­nen milyonlarca çalışanın geçim sıkın­tısı bu söylemi yeniden gözden geçirme­yi zorunlu hale getiriyor.
Ülkemizde yaşanan enflasyonun de­vam etmesi. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine verilecek zam oranı da aynı düzeyde olacak. Emekliye, memura artış yapılırken asgari ücretin sabit kal­ması, gelir dengesizliğini artıracağı gibi, çalışma barışını da zedeleyebilir"

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ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILIRSA...

Hükümetin ara zam kararı alma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade eden Erdursun, zam yapılması durumunda şu risklerin ortaya çıkacağını söyledi:

-İşveren maliyetlerini artırması,
-KOBİ’lerin üzerindeki yükü ağır­laştırması,
-Enflasyonu daha da tetiklemesi gibi riskleri de söz konusu.

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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILACAK MI?

Erdursun, işvereni rahatlatacak bir model üzerinde çalışılabileceğini belirtti ve, "1.000 TL olan mevcut asgari ücret desteği, bu tür bir ara zam senaryosunda bir miktar arttırılabilir" şeklinde konuştu.

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Asgari ücrete göre özel sektörde çalışanların maaşları da belirleniyor. Erdursun, asgari ücrete ara zammın yapılmaması durumunda diğer ücretlilerin aylıklarında da bir artışın olma ihtimalinin az olduğunu aktardı ve, "Tüm bu değerlendirmeler ışığında as­gari ücrete zam yapılmayacağını düşünüyorum" deyip sözlerini noktaladı.

Hissenet
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