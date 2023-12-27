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Asgari ücret ile 2024 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsizlik maaşı belli oldu! İşte rakamlar!

27.12.2023 13:26 | Son Güncelleme:
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İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zammı ile şekillendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri Beştepe’de kabul etti. Kritik toplantı sonrası 2024 asgari ücret rakamının açıklandı. İşsizlik maaşı şu an için en düşük 5 bin 325 TL, en fazla 10 bin 650 TL olarak ödeniyor. Peki, 2024 işsizlik maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşsizlik maaşı ne zaman açıklanır?

Asgari ücret ile 2024 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsizlik maaşı belli oldu! İşte rakamlar!

İşsizlik maaşı, 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret ile zamlanacak. İşsizlik maaşında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları baz alınıyor. Bu ödenek en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor. Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdığı öğrenildi. Toplantı sonrası yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. İşte 2024 işsizlik maaşı ile ilgili detaylar...

P1

İŞSİZLİK MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

İşsizlik maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlendi.

2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.

P2

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşının süresi hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

P4

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşı başvuru şartları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

P3

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda İŞKUR'un internet adresinden yapılabilir.

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