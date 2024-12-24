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Asgari ücret ile birlikte o da bekleniyor! Perşembe açıklanacak, 9 ay sonra...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.12.2024 15:21
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Tüm Türkiye asgari ücret zammına kilitlenmişken yeni asgari ücretin bu hafta belli olması bekleniyor. Diğer yandan ekonomide bu hafta bir kritik karar daha açıklanacak. Gözler asgari ücretin yanı sıra Merkez Bankasının faiz kararına çevrilmiş durumda. Peki, Merkez Bankası faiz indirimine gidecek mi? 9 ay aradan sonra faiz değişikliği olacak mı? İşte detaylar ve beklentiler...

Asgari ücret ile birlikte o da bekleniyor! Perşembe açıklanacak, 9 ay sonra...

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz indirecek mi? Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından ilgilendiren önemli bir konu. Kararın; konut fiyatları ve otomobil fiyatlarını etkileyebileceği konuşuluyor. Çünkü kredilerin düşmesi; kredi faizlerinin de düşmesi anlamına geliyor. Ancak bir yandan indirim söylentisi dahi ev fiyatlarında ve ikinci el araç fiyatlarında yukarı yönlü harekete yetiyor.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

NTV'de yer alan habere göre; Merkez Bankası yılın son faiz kararına hazırlanıyor. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Piyasalarda ağırlıklı beklenti bankanın 9 ay aradan sonra faiz değişikliğine gideceği yönünde.

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Anadolu Ajansı faiz kararına ilişkin beklenti anketini yayınladı. 14 ekonomist ile yaptığı ankete göre 10 ekonomist 150 baz puanlık indirim öngördü, 4 ekonomist ise faizin sabit kalacağı görüşünde.

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Geçen hafta Merkez Bankası'nın paylaştığı piyasa katılımcıları anketinde de ay sonu faiz beklentisi yüzde 48,5'e gerilemişti.

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Diğer yandan yabancı kuruluşlar da faize ilişkin tahminlerini açıkladı. Morgan Stanley perşembe günkü toplantı için 200 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı. Goldman Sachs'tan yayınlanan notta ise indirim için henüz erken, Ocak ayında bir faiz indirimi daha muhtemel denildi.

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Merkez Bankası en son Mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı.

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