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Asgari ücret ile ilgili çarpıcı iddia! ABD'deki toplantıda TCMB Başkanı Karahan söylemiş: İlk kez oran verildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.10.2024 18:30
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Milyonların kişi asgari ücrete ne kadar zam yapılacak sorusunun cevabını merak ediyor. Asgari ücrete yapılacak zammın Aralık ayının sonunda belli olması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'deki yatırımcılara, çalışanlara yüzde 25 oranında asgari ücret zammı yapılacağı bilgisini verdiği iddia edildi. Karahan'ın ayrıca yüzde 25 oranındaki zamın 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdiği söyleniyor.

Asgari ücret ile ilgili çarpıcı iddia! ABD'deki toplantıda TCMB Başkanı Karahan söylemiş: İlk kez oran verildi

Artan enflasyon ücretli çalışanların maaşlarının her geçen gün erimesine yol açıyor. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı uzun bir süredir milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. Bloomberg'in haberine göre asgari ücrete yapılacak zam konusunda ilk kez bir yüzde verildi. İddialara göre asgari ücrete yüzde 25 oranında zam yapılacak.

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YÜZDE 25 ZAM YAPILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Washington’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi.

Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre, yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

ARALIK SONUNDA BELLİ OLACAK

Asgari ücret için tespit komisyonu çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.

Ekonomi yönetiminden daha önce gelen mesajlar hedeflenen enflasyonu odağına alan bir yaklaşıma işaret ederken, iş dünyası ise vergi düzenlemelerini öne çıkaran mesajlar verdi.

Son olarak İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, bu konuda çağrıda bulundu.

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VERGİ DİLİMLERİNE DÜZELTME GÜNDEMDE

Bahçıvan, "Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranlarıyla, prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çalışanların şu anda giderek artan boyutta, hayatlarındaki en önemli engellerden bir tanesinin vergi dilimleri olduğunu görüyoruz. Yapılması gereken en önemli belki de her iki kesimi de rahatlatacak olan yöntemlerden biri, uzun yıllardan beri çözülemeyen ve çalışanın enflasyonun muhasebesi diye adlandırabileceğimiz vergi dilimlerindeki düzeltme katkısı olacaktır" diye konuştu.

Bahçıvan, yeni yıla girerken ve 2025 yılı ücretleri henüz belirlenmemişken, çalışanları bakımından adil bir gelir dengesi yaratacak bu adımın atılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon TCMB abd Fatih Karahan
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