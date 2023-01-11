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Asgari ücret, kredi ve EYT derken ekonominin yeni gündemi fiyat sabitleme! Hızla yayılıyor! Zincir marketlerin ardından şimdi de…

11.01.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim öncesi sektörlerin fiyat sabitleme hamlesi hızla yayılıyor. Zincir marketlerden sonra fiyat sabitlemeye giyim, beyaz eşya, plastik sektörü de gidecek. Asgari ücret artışı, kredi düzenlemeleri ve EYT hamleleri piyasalara da olumlu yansıdı. Sektörlerden peş peşe gelen açıklamalarda “Fiyat etiketleri üzerindeki artışı bu yıl görmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. İşte enflasyona karşı çok kritik bir hamle olan fiyat sabitleme ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Asgari ücret, kredi ve EYT derken ekonominin yeni gündemi fiyat sabitleme! Hızla yayılıyor! Zincir marketlerin ardından şimdi de…

Ekonomiye olumlu etki yapması beklenen fiyat sabitleme hamlesi hızla yayılıyor. Zincir marketlerde start alan 'fiyat sabitleme' şimdi diğer sektörlerde de başlayacak. Özellikle stok fazlasının bulunduğu, gıda, giyim, beyaz eşya, plastik gereçler gibi alanlarda da fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde durması bekleniyor. Uzmanlara göre, marketlerde fiyat sabitleme hareketlerinin arkasında reel ekonominin stok eritme telaşı var. Zincir marketlerin başlattığı 'fiyat sabitleme' diğer sektörlere de yansımaya başladı. Halkaya son olarak tekstil sektörü de dahil oldu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, "Zincir marketlerde yaşanan fiyatların sabitlenmesi konusunu bu yıl kendi sektörümüzde de göreceğiz. Fiyat etiketleri üzerindeki artışı bu yıl görmeyeceğiz. İhracatta daralma yaşadık, fiyatları sabit tutarak elimizdeki stoku eriteceğiz" diye konuştu.

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BEYAZ EŞYA DA GELİYOR

2023'te TL'de değer artışı beklediklerini belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger ise "Bu yıl işgücü ve enerji girdi maliyetlerimizin belirginleşmesini, TL'nin değerlemesini bekliyoruz" dedi.

Sabah gazetesinin haberine göre; Pandemi zamanında, hammadde tedariki zor ve pahalıyken talebi karşılamak ve rafları dolu tutmak için normalden fazla stok tuttuğu iddia edilen sanayiciler için işlerin tersine döndüğünü, iç ve dış talep düştüğü için yüksek fiyatla alınmış olan malların elde kaldığını, üreticilerin fiyatları indirmek zorunda olduğu belirtildi.

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STOKLAR ERİTİLECEK

İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel de marketlerin fiyatı sabitlemesinin piyasaya olumlu yansıdığını belirterek, "Asgari ücret artışı, Kredi Garanti Fonu'nun devreye girmesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeler de olumlu. Bu üçü piyasaya çok ciddi anlamda sıcak para katacak. Alım gücünün artmasıyla beraber esnaf daha çok kazanacak. Aslında fiyat sabitleme ile bu süreç birbirini çok iyi tamamlayacak. O nedenle ben fiyat sabitlemenin hem süresinin uzayacağını hem de yeni sektörleri de kapsayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

KAPASİTE ARTIŞI DÜŞÜNEN DE VAR

Bir taraftan stok eritme telaşı olurken diğer taraftan kapasite artırmayı düşünen de var. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güven Karaca küresel piyasalarda birçok firmanın enflasyonist dönemlerde küçülmeye gittiğini, kendilerinin ise kapasite artışı sağlayacaklarını söyledi. Karaca, "2024 yılının ikinci yarısında küresel piyasalarda olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. O gün geldiğinde optimum kapasite ile talepleri karşılama noktasında hazır olacağız" dedi.

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DİYARBAKIR'DA TATLICILAR DA İNDİRDİ

Fiyat sabitleme politikasına Diyarbakır'daki tatlıcılar da katıldı. Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası (DİLTO) Başkanı Haşim Elkaa, ocak ayı boyunca 2017 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilen 'burma kadayıf' fiyatlarında indirim ve sabitlendiğini duyurdu. Haşim Elkaan, Coğrafi Tescil İşaret Belgesi verilen 'cevizli burma' fiyatında 40 lira indirim yapılırken 'fıstıklı burma' fiyatında ise 30 lira indirim yapıldığını söyledi. Ocak ayı boyunca 180 ve 240 TL olan burma kadayıfın fiyatında sabitleme kararı aldıklarını belirten Elkaan, "2022 yılında esnafımızın bazı zorlukları oldu. Kullandığımız malzemelerde de fiyat yükselmeleri oldu. Hükümetimizin açıkladığı fiyat sabitleme politikası var. Biz de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde Coğrafi Tescil İşaret Belgesi almış ve Diyarbakır'ımızın iftiharı olan cevizli ve fıstıklı burma kadayıfımızın fiyatını 1 ay sabitledik. Maliyet fiyatı yükselse de 220 TL olan cevizli burma kadayıfımızı 180 TL'ye indirip 1 ay boyunca sabitledik. Bunun yanında 270 TL olan fıstıklı kadayıfımızı da bir aylığına 240 liraya indirdik" açıklamasında bulundu.

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