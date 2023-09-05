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Asgari ücret, memur ve emekli zammı… Kılıçdaroğlu ‘telafi zammı’ talep etti: “Artık gerçekler konuşuluyorsa…”

05.09.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün açıklanan enflasyon verisi sonrası memur maaşları, emekli maaşı zammı ve asgari ücret için çağrıda bulundu. TÜİK'in veriler üzerinde oynadığını belirterek 12 aylık enflasyonun yüzde 128 olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, emekli, işçi ve memura gerçek oranlarda telafi zammı yapılmasını gerektiğini söyledi.

Asgari ücret, memur ve emekli zammı… Kılıçdaroğlu ‘telafi zammı’ talep etti: “Artık gerçekler konuşuluyorsa…”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Buna göre tüm zamanların en yüksek enflasyonu kaydedilirken, TÜFE aylık bazda yüzde 9,09, yıllık bazda ise yüzde 58,94 oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in veriler üzerinde oynadığını belirterek 12 aylık enflasyonun yüzde 128 olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP Lideri, ücretlere dikkat çekti. Emekli, işçi ve memura gerçek oranlarda telafi zammı yapılmasını gerektiğini söyledi.

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MEMURA, EMEKLİYE, İŞÇİYE TELAFİ ZAMMI TALEBİ

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün paylaşılan verilerden anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle, verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı. TÜİK bu “hesaplama” değişikliğiyle, daha önce milletin aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın kul hakkının yendiğini; talimat veren Sarayın ve o talimatı yerine getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu. Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon yüzde 58 değil, yüzde 128’dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır.”


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Enflasyon

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