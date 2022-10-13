Asgari ücret nasıl belirlenecek? 2023 yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin'den açıklama!

2023'e geri sayım başlamışken asgari ücret ile ilgili tahminler art arda gelmeye başladı. Milyonları ilgilendiren bu kararın açıklanmasına da sayılı günler kaldı. 2023 asgari ücret kararı, enflasyon göz önünde bulundurularak veriliyor. Peki asgari ücret nasıl belirlenecek? 2023 yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücret ile alakalı kamuoyuna birçok farklı rakamın telaffuz edildiğini aktaran Bakan Bilgin, asgari ücretin ne kadar olacağı konusuyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilgilendiğinin altını çizdi.

Bakan Bilgin daha önceki açıklamasında, "Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek komisyon tarafından belirlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamalarının devamında da şu sözleri sarf etti:

"Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz."

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret ile alakalı güncel açıklama yapan Bakan Bilgin, "(Asgari ücret) Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanacağı öngörülüyor.



