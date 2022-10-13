FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret nasıl belirlenecek? 2023 yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin'den açıklama!

Asgari ücret nasıl belirlenecek? 2023 yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin'den açıklama!

13.10.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin sona ermesine kısa bir zaman kala milyonlarca vatandaşın gündeminde 'yeni asgari ücretin ne kadar olacağı' konusu yer aldı. Asgari ücrete çalışan çalışmayan herkesi ilgilendiren rakamlar merakla bekleniyor. 2023 asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. Peki asgari ücret nasıl belirlenecek? 2023 yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Asgari ücret nasıl belirlenecek? 2023 yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin'den açıklama!

2023'e geri sayım başlamışken asgari ücret ile ilgili tahminler art arda gelmeye başladı. Milyonları ilgilendiren bu kararın açıklanmasına da sayılı günler kaldı. 2023 asgari ücret kararı, enflasyon göz önünde bulundurularak veriliyor. Peki asgari ücret nasıl belirlenecek? 2023 yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücret ile alakalı kamuoyuna birçok farklı rakamın telaffuz edildiğini aktaran Bakan Bilgin, asgari ücretin ne kadar olacağı konusuyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilgilendiğinin altını çizdi.

Bakan Bilgin daha önceki açıklamasında, "Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek komisyon tarafından belirlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret nasıl belirlenecek? 2023 yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin'den açıklama!

Açıklamalarının devamında da şu sözleri sarf etti:

"Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz."

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret ile alakalı güncel açıklama yapan Bakan Bilgin, "(Asgari ücret) Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanacağı öngörülüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belçikalılar doğal gaz krizi için çareyi pelet ve odunda buldular! Talep patladıBelçikalılar doğal gaz krizi için çareyi pelet ve odunda buldular! Talep patladı
Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...
Kamu bankalarının emekli promosyonu belli olduKamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Vedat Bilgin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Herkes asgari ücreti beklerken... Maaşlar değişiyor!

Akaryakıta zamdan indirim geldi! Fiyatlar beşinci kez değişti...

Akaryakıta zamdan indirim geldi! Fiyatlar beşinci kez değişti...

Kredi kullanmak isteyenler dikkat! Daha da zorlaştı! Bankalar artık...

Kredi kullanmak isteyenler dikkat! Daha da zorlaştı! Bankalar artık...

Gündem yaratan dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer…

Gündem yaratan dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Yetişkin film yıldızı açıkladı: 'Babam menajerim oldu'

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.