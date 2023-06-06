ASGARİ ÜCRET ne kadar, kaç TL olacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Temmuz ara zammını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Agari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak ocak ayında gelen zam sonrası 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete temmuz ayında artış yapması bekleniyor. Asgari ücret zammı hakkında bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. İşte asgari ücrette son durum...

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, asgari ücrete ilişkin açıklamada,

"Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor." ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret son olarak ocak ayında gelen zamla beraber 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında ara zam beklenen asgari ücrete dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik bir açıklama gelmişti. İşte o açıklama;

"En düşük emekli maaşını biz 7 bin 500 liraya çıkardık. Bu rakamı artırmanın çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor. Belirlenen süre Temmuz ayıdır. En düşük memur maaşını da 22 bin seviyesine yükseltme sözü verdik. EYT'lilerin de tüm haklarını verdik devam ediyoruz. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin hesaplamalar sürüyor. Asgari ücret komisyonunun toplanıp çalışmasıyla belirleniyor. Emeklilerimizi enflasyona karşı koruyacak adımları atacağız. Enflasyon da düşüş eğilimine girdik. Tek hanelere indireceğiz. Başbakanlığım dönemimde faizi 4,6'ya, enflasyonu 6,2'ye indirmiş bir hükümettik. Seçimin ardından piyasalarda rahatlamayı göreceğiz."

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Temmuz asgari ücret zam oranı henüz belli olmadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen görüşmelerin ardından zam oranları netleşecek. Net ve brüt asgari ücretin Temmuz ayında açıklanması bekleniyor.



