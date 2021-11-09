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Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret zam oranı ne?

09.11.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete yapılacak olan zam vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 asgari ücret zam oranı sendikalar ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyonda görüşülecek. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2022 yılı asgari ücret zam oranı ne? İşte ayrıntılar...

Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 Asgari ücret zam oranı ne?

Vatandaşlar asgari ücrete yapılacak olan zam oranını araştırıyor. 2022 yılı asgari ücret zam oranı yakın süreçte sendikalar ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyonda görüşülecek. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 yılının yaklaşmasıyla beraber en çok merak edilen konulardan biri de yeni asgari ücret zammı oldu. Yakın süreçte işçi sendikaları ve işveren temsilcileri arasında kurulan komisyonda görüşülecek olan asgari ücret zam oranı merakla takip ediliyor. Önceki yıl 5 Aralık tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon 2022 senesi için de bir araya gelecek ve toplantılar sonucunda yeni asgari ücret netlik kazanmış olacak.

Bu sene enflasyonun yıl sonunda %16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Enflasyonun 5-6 puan üzerinde bir artış yapıldığında asgari ücrete yüzde 22 civarında zam gelmesi beklenmekte. Eğer bu olasılık gerçekleşirse 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücretin ise 3.447,50 liraya çıkması bekleniyor. Bu rakamlarda da farklılık olabilir. Net rakam asgari ücret tespit komisyonun yapacağı görüşmelerin ardından belli olacak.


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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