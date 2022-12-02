Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu!

2023 Asgari ücret ne kadar olacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilinidği üzere enflasyondaki artış nedeniyle Temmuz ayında uygulanan ek zamla Asgari ücret 5 bin 500 TL olmuştu. Asgari ücret belirlenecek ve 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle geçerli olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ne kadar olacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 2022'nin sonunda enflasyonun yüzde 25-30 arasında çıkacağı süşünüldüğünde asgari ücrette en az yüzde 40’lık artış yapılması beklenebilir.

Öte yandan asgari ücrette sosyal refah payı düzenlemesinin söz konusu olmadığı aktarıldı. Refah payı düzenlemesi daha çok memur ve emekliler için geçerli.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ

Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık'ta yapılacak. Türk-İş Başkan Ergün Atalay yaptığı açıklamada "Arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağız! Asgari ücretin üstünde çalışanlar var. Öyle bir noktaya geldi ki maalesef asgari ücret geçim ücreti oldu." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETE KAÇ LİRA ZAM GELECEK?

AK Partili Kurtulmul asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Bir rakam söyleyemem ancak asgari ücretin nasıl tespit edileceği bellidir. İlk toplantı bugün yapılacak. Herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek ve Türkiye ekonomisinin genel dengeleri çerçevesinde makul bir asgari ücretin belirlenmesine çalışılacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle son dönemde içerisinden geçtiğimiz bu olağanüstü şartların, vatandaşımızın alım gücünü azaltmaması için bu asgari ücrette de vatandaşımızın 'iyi oldu' diyeceği, tatmin edici bir zam oranı açıklanacağını ümit ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki ana fikri vatandaşımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek. "

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

