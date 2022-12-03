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Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte toplantı tarihleri...

03.12.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan asgari ücret tespit komisyonu toplantı tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre ilk toplantı 7 Aralık Çarşamba günü, ikinci toplantı ise sonraki hafta aynı gün, yani 14 Aralık'ta yapılacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte toplantı tarihleri...

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Bilindiği üzere enflasyondaki artış nedeniyle Temmuz ayında uygulanan ek zamla asgari ücret 5 bin 500 TL olmuştu. Yeni asgari ücret zammı için toplantılar, 7 ve 14 Aralık'ta yapılacak. Konuya dair merak edilenler haberimizde...

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2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ne kadar olacak, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 2022'nin sonunda enflasyonun yüzde 25-30 arasında çıkacağı düşünüldüğünde asgari ücrette en az yüzde 40’lık artış yapılması beklenebilir.

Öte yandan asgari ücrette sosyal refah payı düzenlemesinin söz konusu olmadığı aktarıldı. Refah payı düzenlemesi daha çok memur ve emekliler için geçerli.

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık'ta yapılacak. Türk-İş Başkan Ergün Atalay yaptığı açıklamada "Arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağız! Asgari ücretin üstünde çalışanlar var. Öyle bir noktaya geldi ki maalesef asgari ücret geçim ücreti oldu." diye konuştu.

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ASGARİ ÜCRETE KAÇ LİRA ZAM GELECEK?

AK Partili Kurtulmul asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Bir rakam söyleyemem ancak asgari ücretin nasıl tespit edileceği bellidir. İlk toplantı bugün yapılacak. Herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek ve Türkiye ekonomisinin genel dengeleri çerçevesinde makul bir asgari ücretin belirlenmesine çalışılacaktır." ifadesini kullandı.

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Kurtulmuş açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle son dönemde içerisinden geçtiğimiz bu olağanüstü şartların, vatandaşımızın alım gücünü azaltmaması için bu asgari ücrette de vatandaşımızın 'iyi oldu' diyeceği, tatmin edici bir zam oranı açıklanacağını ümit ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki ana fikri vatandaşımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek. "

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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DİKKAT ÇEKEN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI: 'ONUN ALTINDA BİR RAKAMI KABUL ETMEYİZ'

Türk-İş Başkanı Atalay, asgari ücret için kabul edecekleri alt sınırın 'açlık sınırı' olarak açıkladıkları 7 bin 785 TL olduğunu ifade etti ve "Onun altında bir rakamı kabul etme şansımız sıfır" dedi.

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