Asgari ücret ne kadar olacak? 2023 zammı ne zaman açıklanacak? TÜRK-İŞ'ten son dakika asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak bugün konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2023 Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ikinci toplantı 14 Aralık'ta gerçekleşecek.

Asgari ücret belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

TÜRK-İŞ'TEN FLAŞ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İşveren kesiminin yeni asgari ücret için ortalama beklentisi 9 bin lira seviyelerinde olurken, işçi kesimi ise masaya açlık sınırı olan 7,785 TL ve üzeri rakamlar için oturacak. Toplantı öncesi canlı yayında milyonların karşısına geçen TÜRK-İŞ Başkan'ı Ergün Atalay, “Bugün masaya oturacağımız rakam açlık sınırı

olan 7,785 TL. Bu bizim teklifimiz değildir. Açlık sınırıdır' diyen Türk-İş Başkanı Atalay, 'Bizden duymadıklarınıza itibar etmeyin. Beraber oturup konuşacağız, uygun olmayan bir rakam olursa katılmayız' diye konuştu.

