Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2. toplantısı sonrası zam oranı belli oldu mu?

Asgari ücret toplantısı sona erdi. Bilindiği üzere ilk toplantı geçtiğimiz hafta (7 Aralık Çarşamba günü) yapılmıştı. Asgari ücret toplantısı bugün ikinci kez gerçekleştirildi. Şimdi gözler kritik toplantının sonuçlarına çevrildi. Peki, Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısına ilişkin detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!

Asgari ücret tespit komisyonu bugün 2. kez toplandı. 2,5 saat süren toplantı sonrası detaylar merak konusu oldu.

İkincisi gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sona erdi. TİSK ve Türk-İş'ten ilk açıklama geldi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği bu yıl masada, talebimizi yeniledik."

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ise şu ifadeleri kullandı: "Rakam konuşulmadı, artık herhalde son toplantıda konuşuruz. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilmiyorum ama artık yavaş yavaş rakam konuşulacakatır. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi bir kısmını alacağız.

Son toplantıda inşallah rakam gelir, gelir gelmez de paylaşacağız.

Değerlendirmeyi kendi yönetim kurulumuzla, TÜRK İŞ yönetimi ile yarın sabah değerlendirip, kamuoyuna yarın açıklama yapacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada yeni ücrete ilişkin, “Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz” mesajını verdi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

