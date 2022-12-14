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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak? 3 farklı senaryo gündemde

14.12.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2023 zammı için araştırmalar giderek hızlanıyor. Asgari ücrete her sene zam yapılıyor. Bu yıl ilk defa temmuz ayında ek zam gerçekleştirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz hafta yapıldı. İkinci toplantı ise bugün düzenlenecek. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2023 ne zaman açıklanacak? 3 farklı senaryo gündemde

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücrete, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından zam yapılacak. Komisyon ikinci toplantısını bugün yapacak. Görüşmeler devam ederken asgari ücret zammı ile ilgili üç farklı senaryo gündeme geldi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili gündemde olan 3 senaryo

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücreti belirlemek için ikinci toplantı 14 Aralık tarihinde yapılacak. Toplantı saat 14:00’te başlayacak.
Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.
Öte yandan, Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.

asgari-ücret-toplantısı

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah’ta yer alan habere göre asgari ücrette 8 bin lira psikolojik sınır olarak görülürken, ortaya çıkan üç senaryo ve işverene maliyeti şöyle:
Net asgari ücret 8 bin liraya çıkarsa brüt asgari ücret 9bin 412 lira, işverene maliyeti de 11 bin 59 lira olacak.

asgari-ücret-2023

Net asgari ücretin 8 bin 250 lira olması halinde brüt ücret 9 bin 705 lira, işverene maliyeti de 11 bin 404 lira, 8 bin 500 lira olması durumunda brüt ücret 10 bin lira maliyeti de 11 bin 750 lira olacak.

asgari-ücret

Asgari ücretlinin "istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı" yüksek ücretlilerin vergi hesabında da eksi olarak dikkate alınırken, bordroda daha az vergi hesaplanıyor.
Vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlıyor. Bu indirim yüksek ücretlilerin vergi hesabında da eksi olarak dikkate alınırken, ücret bordrolarında daha az vergi hesaplanıyor.

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