Döviz mevduatlarında ibre tersine döndü: 2,7 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri, döviz mevduatlarında geçen hafta düşüş yaşandığını ortaya koydu. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre döviz mevduatları 28 Ağustos haftasından 2 milyar 715 milyon dolar geriledi.

Bir önceki hafta döviz mevduatlarında 1 milyar 136 milyon dolarlık artış kaydedilmişti. Son verilerle birlikte mevduatlarda bir önceki hafta görülen yükselişin ardından düşüş yaşandı.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN MEVDUATLARI GERİLEDİ

TCMB verilerine göre düşüş hem gerçek hem hem de tüzel kişilerin döviz mevduatlarında görüldü.

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 638 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatlarında 2 milyar 77 milyon dolarlık gerileme kaydedildi.