Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 9 bin lira olacak mı? Bakan Vedat Bilgin açıklama yaptı

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücrete en son temmuz ayında zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni zam tarihine az bir zaman kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin zam oranı iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN LİRA OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücret için yasal ve hukuki sürecin belli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Keyfi olarak belirlenmez bu. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde. " diye konuştu.

EN SON TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

2022'nin ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret hesabına ilişkin tabloyu paylaştı.

Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.

Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı.

Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyona ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bugün itibarıyla ek yüzde 30'luk artış yaparak asgari ücreti 5 bin 500 Türk lirasına çıkardık. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Hayırlı olsun."

