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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Kritik toplantının tarihi netleşti!

14.11.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilirken Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihi konusunda açıklamada bulunuldu. Kritik toplantının tarihi belli oldu. Daha önce Çalışma Bakanlığı, konuya ilişkin ülke genelindeki beklentileri belirlemek üzere küçük, orta ve büyük işletmeleri kapsayacak bir çalışma başlattığı aktarılmıştı. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Kritik toplantının tarihi netleşti!

Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-8-9 Aralık'ta toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya dair gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor. İşte 2023 asgari ücret ile ilgili detayları...

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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7-8-9 Aralık'ta toplanacağı öğrenildi.

6 Aralık'ta TİSK Genel Kurulu yapılacak. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?


Çalışma Bakanlığı'nın yeni yılın asgari ücret tutarını belirlemek için Türkiye genelindeki beklentileri belirlemek üzere küçük, orta ve büyük işletmeleri kapsayacak bir çalışma başlattığı açıklandı.

Ocak 2023 ile beraber asgari ücrete gelecek zam oranı için enflasyon oranının dikkate alınacağı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi yönetimi tarafından dile getiriliyor. 2022 için iki kez zam yapılarak net 5 bin 500 lira olan asgari ücretin yeni yılda en az yüzde 40 artışla 7 bin 500 lira ila 10 bin lira arasında olması bekleniyor.

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Vergi uzmanı Murat Bal, canlı yayında en düşük emekli, memur maaşları ile asgari ücreti hesapladı. İşte Murat Bal'ın açıklamaları;
"Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yukarıya doğru revize etti. Aslında bu da yıl sonunda oluşan enflasyonun da daha yüksek çıkacağının bir göstergesi. Buna bağlı olarak maaşlarda da beklenen daha fazla olacağının göstergesi bu.

Enflasyonun yıl sonunda yüzde 65,2 oranından daha fazla olacağı beklentisi var. Biz şu anda bazı hesaplamalar yaptık. Bu yaptığımız hesaplamalar bu beklenti üzerinden. Net olarak rakamlar yıl sonunda belirlenecek.

Ocak 2022'de yüzde 52 artışla 4,253 lira olan asgari ücret, Temmuz ayında güncellenerek 5.500 lira oldu. Bütün bu artışlarda enflasyon oranında halkı ezdirmemek adına yapılan artışlar. Daha sonra üçüncü çeyrek enflasyonu da TÜFE'de yüzde 83,45, ÜFE'de 151,50 olarak gerçekleşti. Bu da yıl sonu enflasyonun en az yüzde 85- 90 üzerinde olacağının göstergesidir. "

Asgari ücret beklentiye göre (Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi) hesaplanırsa 9 bin 086 liraya geliyor.

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2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Bakan Bilgin, “Geçen yıl asgari ücret görüşmelerini 10 günde tamamlayalım kararlılığı vardı. Bu yıl da aynı yöntem mi izlenecek, aralık ayının başındayken mi belirlenecek” sorusuna ise söyle cevap verdi:
“Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız.”
Bakan Bilgin, asgari ücret için 'işverene ek destek teşvikler verilecek mi' sorusuna ise, "Bunların hepsi komisyonda konuşulacak konulardır." diye cevap verdi.

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