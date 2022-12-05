2023 yılında verilecek asgari ücret milyonların gündeminde yer alıyor. Ocak ayında milyonlarca çalışanın maaşı değişecek. Konuya ilişkin açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret yüzde elli artar mı? Kasım ayı enflasyon oranı bekleniyor!
Asgari ücrete en az yüzde 40 oranında zam yapılacağı konuşuluyor. Yüzde 10'luk refah payı da eklendiğinde, asgari ücret zam oranının yüzde 50'yi bulabileceği konuşuluyor.
2023 yılında verilecek asgari ücret için açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 7 bin 785 TL'nin altındaki rakamı kabul etmeyeceğini belirtti ve, "7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli" dedi.
Asgari ücret zammına ilişkin açıklama yapan Bakan Bilgin, "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsun: Onların enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.
Asgari ücret, memur ve emekli maaşı için altı aylık enflasyon rakamlarının belli olmadı ve ardından belirlenen aylığın açıklanması gerekiyor. Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasıyla beş aylık enflasyon oranı açıklanacak. Geriye aralık ayı enflasyon oranı kalacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması için ise Ocak 2023 beklenecek.