2023 yılında verilecek asgari ücret milyonların gündeminde yer alıyor. Ocak ayında milyonlarca çalışanın maaşı değişecek. Konuya ilişkin açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret yüzde elli artar mı? Kasım ayı enflasyon oranı bekleniyor!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, YÜZDE 50 ARTAR MI??

Asgari ücrete en az yüzde 40 oranında zam yapılacağı konuşuluyor. Yüzde 10'luk refah payı da eklendiğinde, asgari ücret zam oranının yüzde 50'yi bulabileceği konuşuluyor.

"7 BİN 785 LİRA KIRMIZI ÇİZGİ"

2023 yılında verilecek asgari ücret için açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 7 bin 785 TL'nin altındaki rakamı kabul etmeyeceğini belirtti ve, "7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli" dedi.

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Asgari ücret zammına ilişkin açıklama yapan Bakan Bilgin, "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsun: Onların enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI BEKLENİYOR!

Asgari ücret, memur ve emekli maaşı için altı aylık enflasyon rakamlarının belli olmadı ve ardından belirlenen aylığın açıklanması gerekiyor. Kasım ayı enflasyon oranının belli olmasıyla beş aylık enflasyon oranı açıklanacak. Geriye aralık ayı enflasyon oranı kalacak. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması için ise Ocak 2023 beklenecek.

