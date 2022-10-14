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Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması

14.10.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ne kadar zam yapıldığı araştırılıyor. Asgari ücret her sene yapılan toplantıların ardından zam yapılıyor. Bu yıl ilk defa temmuz ayında ek zam gerçekleştirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni artış için aralık ayında toplanacak. Asgari ücretin 9 bin lira olacağı iddiası ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yapmıştı. Konu hakkında son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte yapılan açıklamalar

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika açıklaması

Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Asgari ücret yeni yıl zammı için geri sayım başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.’ dedi.

ASGARİ ÜCRET HAKKINDA SON AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?’ sorusuna şu yanıtı verdi:
Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN LİRA OLUR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Asgari ücret için yasal ve hukuki sürecin belli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Keyfi olarak belirlenmez bu. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde. " diye konuştu.

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