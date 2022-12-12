Asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Sene sonunun yaklaşmasıyla asgari ücrette zam tahminleri devam ederken gözler 12 Aralık Pazar günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammında son durum nedir? İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. Asgari ücret açıklamasından öne çıkanlar ise şu şekildeydi:

-"Yıllık enflasyonun birkaç ay içinde yüzde 40'lı rakamlara ineceği ortada iken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerindeki gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesi arkasına sığınan haramzadeler tarafından akamete uğramasını izleyemeyiz."

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık Çarşamba günü, saat 14.00'te düzenledi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta olacak. Yeni yılda verilecek olan asgari ücret miktarının, aralık ayının son haftasında 4. toplantının ardından belli olacağı tahmin ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL'nin asgari ücret zammında 'kırmızı çizgi'leri olduğunu belirtmişti.

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 6 bin 600 TL,

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 7 bin 150 TL,

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse 7 bin 700 TL,

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse 8 bin 250 TL olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik Kabine Toplantısı'nda, milyonları ilgilendiren asgari ücret ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konularının ele alınması bekleniyor.

Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın sonucunda, toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.



