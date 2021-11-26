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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar...

26.11.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca asgari ücretli yeni yılda gelecek zam için gözünü, kulağını hükümetten gelecek habere dikti. Asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin ise çeşitli tahminler yapıldı. İşte şu anda konuşulan rakamlar…

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar...

2022 yılına girmemize az bir süre kalmışken, milyonlarca çalışan asgari ücret zammını büyük bir merakla bekliyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı, asgari ücret için 1 Aralık’ta çalışmalara başlanacağını duyurdu. 2021 bitmeden net rakamlar ortaya çıkacak. Şu anda enflasyona göre yapılan tahminler ve konuşulan rakamlar ise şöyle…

İLK TOPLANTI 1 ARALIK’TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Bakan Bilgin, "Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız” dedi.

“BU SENE 45 SENEYE BEDEL”

Bakan Bilgin’in sözlerinin ardından, Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." demişti.

ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

TÜRK-İŞ’in ardından asgari ücret ile ilgili diğer sendikalardan ise talepler ve konuşulan rakamlar şöyle:

DİSK: Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonundan (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bütün ücretlere 1.000 TL iyileştirme yapılmalıdır! Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır." dedi.

HAK-İŞ: Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" diye konuştu.

TİSK: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu, başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindenki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulundu. Dünya genelinde artan emtia fiyatları ile enerji ve taşıma maliyetlerinin birçok sektörü olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada "Bu nedenle, dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor" denildi.

HİSİAD: Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, açıklamasında, "Biz zaten asgari ücretin üzerinde maaşlar veriyoruz. Her zaman asgari ücretin artı 300-500 TL üzerinde eleman alıyoruz. Benim beklentim 3400-3600 aralığında olacağı yönünde. Her iki tarafı mutlu edecek bir artışın geleceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRES: Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hem çalışanların hem de işverenlerin zorda kalmaması için asgari ücretin vergiler alınmadan brüt en az 5 bin TL olması gerektiğini belirtti.

İTO: İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç , asgari ücret zammı hakkında, çalışan ve işveren arasında dengeyi koruyacak 4 önerisi bulunduğunu belirterek, enflasyonun üzerinde makul düzeyde bir asgari ücret zammından yana olduklarını belirtti.

İZTO: İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, asgari ücretin vergiden muaf olması için çalışmalar yaptıklarını belirtti

MÜSİAD: MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, "Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil." dedi.

Zincir Mağazalar Derneği: Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe: Devletimiz asgari ücretten alınan vergiyi yüzde 10 azaltsın biz de işverenler olarak yüzde 25 zam yapalım toplamda yüzde 35'lik zam yapmış olalım. Bu sadece asgari ücret için değil tüm ücret skalaları için düzenlensin ki böylece sadece dar gelirliye değil orta gelir sınıfını da desteklemiş olalım.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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