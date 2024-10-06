Asgari ücret ne kadar olacak? O detaya dikkat çekti, canlı yayında oran açıkladı

Milyonlar şimdiden asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Farklı farklı rakamlar konuşulsa da ekonomi yönetiminin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Muhtemel seçeneklerden biri ve en ağır basanı ise asgari ücrete beklenen enflasyon oranında zam yapılması.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Gözler şimdiden Aralık ayında başlayacak asgari ücret toplantılarına çevrilmiş durumda. Asgari ücretin ne olacağı merak edilirken Halk TV yayınında ekonomist Prof. Dr. Evren Bolgün, açıklamalarda bulundu.

"ASGARİ ÜCRET YÜZDE 25'İ GEÇMEYECEK"

Asgari ücrete gelecek zammın enflasyona göre belirleneceğini söyleyen Bolgün, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren açıklanacak ve aynı 2024 yılında olduğu gibi tek seferde yapılacak asgari ücret artışı beklenen enflasyona göre yapılacak. O da yüzde 17.5. Bunun üstüne bir miktar iyileştirme refah payı katkı payı vs. gibi paylar gelecektir. Ama ne gelirse gelsin 2025 yılında asgari ücrette yüzde 25’i geçmeyen yüzde 20 ile 25 arasında bir ücret artışı olacak." ifadelerini kullandı.