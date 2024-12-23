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Asgari ücret ne kadar olacak? SGK Uzmanı rakam verdi: "Enflasyon kadar olmalı, 24 bin TL'nin..."

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.12.2024 01:04
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2025 asgari ücret kaç lira olacak? İşçi tarafının 29 bin 583 TL'lik beklentisi karşılık bulacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete asgari ücret zammının en fazla ne kadar olacağını söyledi. Türk-İş'in talebinin gerçekleşme ihtimalini düşük gördüğünün altını çizen Ete, rakam verdi. İşte detaylar...

Asgari ücret ne kadar olacak? SGK Uzmanı rakam verdi: "Enflasyon kadar olmalı, 24 bin TL'nin..."

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? 7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesinde son düzlüğe girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

GGGDF

Sözcü TV'de canlı yayına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, asgari ücret ile ilgili Türk-İş'in talebinin gerçekleşme ihtimalini düşük olduğunu söyledi ve bir rakam verdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete şunları söyledi;

"Ergün Atalay'ın yaptığı teklifin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Umudumuzu tazeledi. 24-25 bin TL arasında bekliyordum. 29.583'ü uç bir rakam olarak görüyorum olacağını düşünmüyorum. Yılda 1 defa asgari ücrete zam yapılacaksa yapılacak rakam en az enflasyon kadar olmalı.

"25 BİN TL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

O da 24 binin üzerinde bir rakamı gösteriyor. Bu rakamın 25 bin TL bir rakam olacağını düşünüyorum. 25 bin TL'nin üzerinde olacağını sanmıyorum bu küçük işletmeleri de zora sokabilir.

Küçük işletmeler 29.583 rakamını veremezler bu kez işten çıkarmalar sigorta ile birlikte işverene maliyeti 36 bin TL gibi bir rakama ulaşıyor.

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